La UCO concluye que Begoña Gómez registró a su nombre la web y la marca del software pagado por la Complutense

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha concluido en su nuevo atestado fechado el 21 de mayo de 2026 que Begoña Gómez registró a su nombre la marca y el dominio de la plataforma digital Transforma TSC, desarrollada con fondos públicos de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en el marco de la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva que ella misma dirigía.

Los investigadores han constatado que ni la marca ni el dominio web fueron inscritos a nombre de la institución universitaria, pese a que la herramienta había sido sufragada mayoritariamente con dinero procedente de patrocinadores privados que, una vez ingresado en las arcas de la UCM, adquirió la condición legal de fondos públicos.

El informe, de 158 páginas más ocho anexos, ha sido elaborado por agentes adscritos al Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la UCO, en el marco del caso Begoña Gómez que instruye Juan Carlos Peinado. Los hechos investigados incluyen presuntos delitos de corrupción en los negocios, tráfico de influencias, malversación y apropiación indebida.

La plataforma Transforma TSC, concebida como una herramienta gratuita de medición de impacto social y medioambiental para pequeñas y medianas empresas, tuvo un coste directo para la UCM de 108.765,79 euros, a lo que se suman servicios prestados de forma altruista por empresas colaboradoras valorados entre 225.000 y 253.000 euros adicionales.

La UCO ha acreditado que el registro de la marca M4187195, correspondiente al logotipo de Transforma TSC, fue solicitado el 10 de octubre de 2022 y concedido el 19 de abril de 2023, figurando Begoña Gómez como titular. Las tasas abonadas a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) ascendieron a 127,88 euros, cargados desde una tarjeta personal de la investigada a la cuenta bancaria terminada en 1670 de la que es única titular.

Del mismo modo, el dominio www.transformatsc.org fue registrado el 21 de septiembre de 2022 a nombre de Blanca de Juan, coordinadora de la Cátedra, y transferido el 14 de julio de 2023 a nombre de Begoña Gómez, coincidiendo con la desvinculación profesional de De Juan de la UCM. Los pagos posteriores de renovación, por importe total de 118,58 euros, se realizaron desde la cuenta personal de Gómez, terminada en 1663.

El vicerrector de Tecnología y Sostenibilidad de la UCM, Jorge Jesús Gómez Sanz, dejó constancia en el acta de la reunión de la Comisión Mixta del 28 de octubre de 2024 de que la universidad no ha tenido acceso formal a la herramienta: «No consta oficialmente en la universidad copia del programa o software que tenía que haberse desarrollado en el marco de la Cátedra. Que no se ha realizado una cesión de derechos oficial de los dominios a favor de la UCM, teniendo en cuenta que la solicitud de dichos dominios no había sido solicitada por la Universidad Complutense, ni estos pertenecían por título alguno a la universidad.»

La plataforma llegó a estar disponible públicamente a través del portal web hasta el 26 de septiembre de 2024, fecha en que expiró la suscripción por falta de renovación, según confirmó la empresa ARSYS a requerimiento judicial.

Contratación irregular de Deloitte

El atestado dedica una parte sustancial a la contratación de la consultora Deloitte, a la que se adjudicaron dos contratos por un total de 64.999 euros, mediante un contrato menor y un procedimiento abierto simplificado. La UCO ha concluido que ambos expedientes habrían sido elaborados como «un mero marco administrativo conformado a los únicos efectos de dotar de apariencia de legalidad a la contratación.»

Los investigadores han verificado que Deloitte comenzó a prestar sus servicios en octubre de 2022, mientras que la invitación formal a ofertar no se cursó hasta el 1 de diciembre de ese mismo año, con un plazo de presentación de ofertas de apenas veinticuatro horas. La empresa MINSAIT, también invitada, era conocedora de que Deloitte ya se hallaba, de facto, integrada en el equipo de trabajo.

La interventora de la UCM, Elvira Gutiérrez-Vierna de Molina, declaró en sede judicial que en el caso de Making Science, otra empresa pagada sin expediente previo, «tendría que haberse instado una licitación pública y haberse procedido a la previa autorización del gasto.»

La cátedra se creó mediante convenio suscrito el 30 de octubre de 2020 entre la UCM, Reale Seguros y la Fundación La Caixa, con el objetivo de desarrollar herramientas para la medición del impacto social en empresas. Begoña Gómez fue nombrada directora de forma excepcional, al carecer de vinculación laboral con la institución, lo que exigió designar también un codirector con vínculo permanente a la universidad.

La Comisión Mixta acordó la extinción y liquidación de la Cátedra el 28 de octubre de 2024, con un remanente de 29.685,11 euros que pasó al presupuesto general de la UCM. La plataforma, sin embargo, siguió operativa bajo un dominio registrado a nombre de su directora.

El caso presenta una paradoja que los investigadores no han pasado por alto: la herramienta diseñada para medir el impacto social de las empresas dejó un impacto propio difícil de cuantificar, pero muy concreto en las cuentas de quien la promovió.