Por qué no es buena idea dejar un paño de cocina en la puerta del horno

Muchos hogares tienen la costumbre colgar un paño de cocina en la puerta del horno para tenerlo siempre a mano a la hora de secarse las manos o limpiar derrames en la cocina. Sin embargo, este gesto tan común implica varios riesgos que conviene tener en cuenta. En primer lugar, los expertos advierten de los incendios domésticos. Los trapos de cocina se fabrican con algodón, lino o fibras sintéticas, tejidos que pueden arder con facilidad cuando se exponen a altas temperaturas. Incluso cuando el horno está apagado, puede quedar calor residual durante varios minutos, lo que aumenta el riesgo.

Pero el problema no se limita a la seguridad. Desde el punto de vista de la higiene, dejar un paño de cocina colgado en la puerta del horno tampoco es lo ideal. ¿El motivo? Acumula rápidamente humedad, grasa y restos de comida, lo cual, sumado al calor del horno, puede favorecer la aparición de olores desagradables y la proliferación bacteriana. Para evitar estos problemas, es recomendable guardar los trapos lejos de fuentes de calor y lavarlos con regularidad.

La razón por la que no debes dejar un paño de cocina en la puerta del horno

La cocina es una de las estancias del hogar que más ha evolucionado en los últimos años. Ya no se busca ocultarla, sino integrarla en el resto de la vivienda, así que es fundamental prestar especial atención a la decoración, incluyendo los paños de cocina. No tiene sentido tener una cocina moderna y mantener hábitos tradicionales que crean una sensación visual de desorden y falta de limpieza y, además, son peligrosos en términos de seguridad e higiene.

La puerta del horno, en particular, reúne una serie condiciones que la convierten en un lugar poco recomendable para colgar los trapos. El calor intermitente, la acumulación de grasa y el contacto frecuente la transforman en una superficie que puede albergar y transferir microorganismos. Lejos de tratarse de un hábito sin importancia, esta práctica puede contribuir al problema de la contaminación cruzada:los microorganismos presentes en el paño se pueden transferir a platos limpios, utensilios o alimentos.

Riesgos

En primer lugar, es importante diferenciar los distintos paños que existen en función del tejido. Los de algodón destacan por su alta capacidad de absorción y resultan adecuados para secar vajilla o manos. Los de microfibra, por su parte, sobresalen por su eficacia para atrapar suciedad y polvo, lo que los hace especialmente útiles en la limpieza de superficies. Los de lino, en cambio, no desprenden pelusa, por lo que suelen emplearse en la limpieza de cristalería o de utensilios delicados.

Ahora bien, independientemente del tejido, los paños de cocina se pueden convertir en uno de los elementos más contaminados del entorno doméstico si no se utilizan y mantienen adecuadamente. Un estudio realizado por la Universidad de Mauricio observó que el 49% de los paños analizados tras un mes de uso presentaban crecimiento bacteriano. Entre los microorganismos detectados se encontraban E. coli, Staphylococcus aureus y Enterococcus.

En la misma línea, otro estudio realizado por investigadores de la Universidad de Arizona encontró que en el 89% de los paños de cocina recogidos en distintos hogares se detectaban bacterias coliformes, y que en más de una cuarta parte también se identificaba la presencia de E. coli. La presencia de estos microorganismos sugiere posibles deficiencias en la higiene personal o la existencia de contaminación cruzada.

Limpieza

#horno #limpieza ♬ sonido original – lasrecetasdesimon @lasrecetasdesimon DEJANDO EL HORNO COMO NUEVO: Probando un hack viral para limpiarlo por completo 🧼♨️ • Me aparecieron por todos lados videos de gente que hacía este truco del limón, el bicarbonato y demás y dejaba su horno como nuevo, así que tenía un rato libre y decidí hacer lo mismo con el de la cocina 💪🏻 • Yo puse todo a ojo: agua, vinagre de alcohol, limón, bicarbonato de sodio y sal. La verdad no sé bien si es por esto que se alivianó todo o solo por el solo hecho de que haya vapor en el horno. Que opinan ustedes? Como suelen hacer para limpiar su horno? Los leo 🫶 • #cleaning

«Tenía el horno de casa realmente hecho un asco, lleno de grasa y suciedad por todos lados, así que me propuse dejarlo como nuevo. Vi este hack por todos lados donde decían que si ponías agua con limón, vinagre, bicarbonato y sal por 30 minutos, 180 grados, ese vapor iba a «despegar» toda la suciedad. Realmente no sé cuánto «despegó» y cuánto no, pero creo que funcionó porque después de un rato de darle con la esponja y con el trapo quedó como nuevo. Luego saqué el cristal, le di del otro lado, también le di por abajo, por adentro la esponja estaba quedando un asco, la grasa salía super fácil, más o menos.Estuve una hora para dejarlo así. Para terminar le di un poquito por afuera, también para los detalles finales».