Esta ciudad de España se prepara para un verano infernal y la AEMET lo ha confirmado: lo que llega no es normal

Lo que llega no es normal, hay una ciudad de España que se prepara para un verano infernal y la AEMET lo ha confirmado. A medida que nos adentramos en estos cambios de tiempo que tenemos por delante, podemos descubrir algunos cambios que pueden ser claves que tengamos en mente. Será el momento de empezar a visualizar determinadas situaciones que pueden ser claves y que, sin duda alguna nos harán pensar en lo que está por llegar que no es nada normal.

Estamos ante un verano que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno, en unos días en los que parecerá que el tiempo se convierte en la antesala de algo más. Es momento de saber qué es lo que nos estará esperando en unas jornadas en las que realmente tocará saber qué es lo que tenemos por delante. Nos espera un buen cambio de tendencia que puede acabar generando una situación poco común. El calor de estos días puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno, en unos días cargados de actividad y de adelanto en el calendario.

No es normal lo que llega

Algunas ciudades del país están pendientes de una serie de cambios que pueden convertirse en un problema para muchos. Sobre todo, si tenemos en cuenta que estamos terminando un mes de mayo en el que parecerá que las temperaturas van en aumento y pueden ser claves.

Lo que pensábamos que no tendríamos hasta bien entrados unos días en los que la situación puede complicarse por momentos. Será entonces cuando tendremos que empezar a ver llegar un giro radical que podría convertirse en algo común en unos días en los que cada detalle cuenta.

Es hora de conocer lo que puede pasar cuando estamos ante una novedad plena que podría acabar siendo lo que nos acompañará en breve. En unos días en los que quizás tendremos que empezar a tener en consideración este importante cambio que empieza a verse con unas cifras que pueden ser esenciales.

El tiempo acabará siendo un problema que puede acabar generando más de un dolor de cabeza en una población en la que quizás nadie hubiera imaginado esta novedad que llega con mucha fuerza y que la llevará a temperaturas y valores por encima de lo habitual.

Se prepara para un verano infernal esta ciudad de España

Esta ciudad de España se prepara para un verano que puede cambiarlo todo y que, sin duda alguna, nos hará estar muy pendientes de unos cambios que pueden acabar siendo esenciales. El verano parece que llega con mucha fuerza a un punto del país en el que las temperaturas pueden causar estragos.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubosidad de evolución diurna en el Pirineo y sistema Ibérico por la tarde, con baja probabilidad de algún chubasco disperso en zonas altas de Pirineos. Temperaturas mínimas en ascenso ligero en Pirineos, y con cambios ligeros en el resto; máximas en ascenso ligero en el tercio sur y sin cambios en el resto, y que serán significativamente altas para la época del año en la Depresión del Ebro. Viento flojo de dirección variable a primeras y últimas horas, tendiendo a sureste durante las horas centrales, puntualmente moderado en el valle del Ebro, salvo en Pirineos, donde será flojo del sur». Las alertas estarán activadas: «Temperaturas máximas significativamente altas para la época del año en la Depresión del Ebro».

Para el resto de España la situación puede ser incluso peor: «Se prevé que la dana que afectó al noroeste peninsular en días previos tienda a rellenarse y a alejarse, quedando con ello una situación de estabilidad generalizada en el país. Predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes medias y altas en Canarias, y de nubes bajas en litorales de Galicia, Cataluña y norte de Baleares que podrían dar lugar a brumas o nieblas costeras. Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución dispersa en montañas del centro y norte, con posibilidad de algún chubasco aislado en el Pirineo. Calima en Canarias, más abundante en las islas orientales y también posible en el oeste de la Península. Las temperaturas aumentarán en Canarias, sin esperarse grandes cambios en la Península ni en Baleares salvo descensos en el norte de Galicia y Cantábrico occidental para las máximas. Permanecerán en valores elevados para la época en amplias zonas del país, superándose los 34-36 grados en el cuadrante suroeste peninsular, regiones del Cantábrico, Ebro y Canarias orientales».

Además del aumento de las temperaturas: «Soplará viento de componentes este y sur en la Península, con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en el Estrecho y moderado en zonas aledañas y litorales del sureste; flojo en el resto. En el Cantábrico y Galicia rolará a oeste, arreciando en litorales. Viento de componente norte en los archipiélagos, flojo en Baleares y de flojo a moderado en Canarias».