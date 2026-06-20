‘Yellow Day’: qué simboliza el color amarillo y por qué se asocia con la felicidad

Hoy 20 de junio se celebra el conocido como Yellow Day, el considerado como el día más feliz del año. Esta afirmación está fundamentada en una serie de factores que se congregan en el día de hoy para convertir este en el día perfecto y que se asocian al concepto de felicidad. Todos estos factores han sido estudiados por la ciencia para determinar su capacidad de afectación sobre nuestro estado de ánimo de una forma positiva.

Sin embargo, los estudios científicos demuestran que los seres humanos asociamos el concepto de felicidad a un color en específico: el amarillo. Así como nuestra mente asocia el azul con un color de tristeza y que apaga el ánimo, el amarillo es el color que abandera las sonrisas y el buen estado anímico.

Amarillo como el color de la felicidad

Del mismo modo que factores como el clima o la luz solar guardan una estrecha relación con nuestro estado anímico, la psicología del color indica que la percepción de distintos tonos también puede tener un efecto parecido sobre nuestras emociones.

Según estos estudios, el color amarillo se asocia con los conceptos de alegría, positividad, energía y también creatividad e inteligencia, o fuerza y poder. Esto se debe gracias a su intensidad y luminosidad, que nos recuerdan a la manera casi directa en la que la luz del sol nos hace sentir más llenos de energía y optimistas.

¿Cuál es el origen de este concepto?

Es posible que la primera pregunta que nos surja al pensar en este tema sea cuáles son los elementos generales que determinan si un día es más feliz o menos. El primero en esclarecer el origen del Blue Monday fue el psicólogo Cliff Arnall, quien creó el concepto del día más triste hace ya un par de décadas, debido a factores como las condiciones meteorológicas, la situación económica o el tiempo de ocio y descanso.

El objetivo era que este concepto fuera usado en una campaña publicitaria, una jugada que le funcionó a las mil maravillas, ya que el término ha trascendido hasta nuestros días. Al ver este éxito, fue este mismo psicólogo quien, tiempo después, amplió el concepto al buscar la antítesis: un día cargado de factores positivos.