Puyol avisa al Barcelona sobre el Real Madrid de Mourinho

Carles Puyol ha opinado sobre el Real Madrid de Mourinho y ha advertido de los peligros con los que se puede encontrar el Barcelona con el conjunto blanco dirigido por el entrenador portugués. El ex capitán del club culé y leyenda de la selección española ha valorado de forma muy positiva la figura del técnico luso, que fue presentado este martes en un acto privado en Valdebebas junto a Florentino Pérez.

Carles Puyol ha querido mandar un aviso sobre el nuevo Real Madrid que viene de la mano de José Mourinho. De la mano del entrenador portugués, el conjunto blanco se ha renovado después de dos años sin títulos y a la contratación del técnico hay que sumar las grandes incorporaciones como la de Cucurella, Bernardo Silva, Diomande, Dumfries o Konaté. Por ello, la leyenda culé y de la selección española ha dejado claro que el Real Madrid de Mourinho este año «puede ser más fuerte».

Puyol y el Real Madrid de Mourinho

«Hablamos de un gran entrenador. Lo conocí en el Barcelona cuando yo estaba en la cantera y subí al primer equipo. Ya veíamos que sabía mucho de fútbol. Luego hizo un buen CV y luego llegó al Madrid. Nosotros estábamos en un momento muy fuerte, recuerdo una gran rivalidad», comenzó diciendo Carles Puyol sobre la primera etapa del luso en el Real Madrid, en la que consiguió igular la fuerzas con el mejor Barcelona de la historia.

«En esos años, aparte de que eran Guardiola y Mourinho, Messi y Cristiano, eran dos grandes equipos. Veremos cómo le va. Sigo pensando que el Barcelona tiene muy buen equipo y va a poder hacer buena temporada. Con Mourinho pueden ser más fuertes», afirmó Puyol en una entrevista internacional organizada por ESPN en la que participó EFE.

Carles Puyol también habló del fichaje frustrado de Rodri por el Real Madrid, con el que negoció y llegó a un acuerdo para después decantarse por el Barcelona. «Rodri es una muy buena noticia para el Barcelona. Hablamos de uno de los mejores centrocampistas del mundo. He tenido el placer de verlo en directo en el Mundial; me gusta muchísimo», dijo sobre el MVP del Mundial.

«Da mucho equilibrio a los equipos y encaja perfectamente con el juego del Barcelona. Lo ha demostrado con España y en el City con Guardiola. Nos va a ayudar muchísimo, es una posición clave y ahora el centro del campo del Barcelona va a ser aún más fuerte», manifestó.