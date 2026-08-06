El Real Madrid ya sabe que Rodrigo se va al Barcelona: «Es imposible»

El Real Madrid ya sabe que Rodrigo Hernández fichará por el Barcelona. En el club dan como «imposible» su fichaje, según ha podido saber OKDIARIO, puesto que los azulgranas se han anticipado y cerrado su fichaje, ante el cambio de opinión del futbolista en las últimas horas. El giro de la operación ha sido total y, de tener su futuro prácticamente cerrado con el Real Madrid, ha pasado a atarlo con el Barça, donde jugará las próximas temporadas.

La llegada de Rodrigo al Bernabéu ha terminado desvaneciéndose este jueves, después de la irrupción culé en las negociaciones. El Barcelona aprovechó que las conversaciones entre el Real Madrid y el Manchester City no avanzaban para convencer al futbolista y cerrar su fichaje. Un refuerzo estelar para la medular de cualquier equipo, puesto que se trata posiblemente del mejor centrocampista del mundo.

Su fichaje por el Real Madrid parecía estar muy encarrilado. Se daba por hecho en Valdebebas. Hasta que en las últimas horas todo se ha caído. El acuerdo estaba prácticamente cerrado, pero la intromisión del Barcelona en la operación ha dado un vuelco inesperado al futuro del capitán de la selección española. Como quería, saldrá de Inglaterra este verano y jugará en España, pero lo hará vistiendo de azulgrana y no de blanco.

El Real Madrid ve ya imposible su fichaje. Conocen ya que Rodrigo Hernández se marchará al Barcelona, por lo que el deseo de verle dirigiendo la sala de máquinas de Mourinho se ha esfumado en apenas unas horas. Las maniobras del Manchester City para dilatar su fichaje y el interés del Barça no preocupaban en un primer momento, pero al final las negociaciones han terminado fructificando y el mediocentro se pondrá a las órdenes de Flick.

Rodri quiere dirigir el centro del campo del Barcelona

El núcleo español del vestuario culé ha sido clave para la decisión tomada por el madrileño. Sus compañeros de la Selección le han llevado a tomar la decisión de fichar por el Barcelona. Quiere liderar el centro del campo culé junto a unos futbolistas a los que conoce de sobra y con los que guarda una gran conexión, como son Pedri, Gavi u Olmo.

A eso se suma que el Balón de Oro no tendrá oposición en estos primeros meses. La lesión de Frenkie de Jong le permitirá ser indiscutible y tomar desde el comienzo de esta nueva aventura la batuta de la medular de Flick. El neerlandés no estará disponible durante varios meses, por una rotura del ligamento lateral interno de su rodilla derecha, por lo que Rodri tendrá vía libre desde el primer día.