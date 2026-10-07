Modric abre la puerta a su regreso: «Volver al Real Madrid sería un sueño»

Luka Modric no cierra la puerta a regresar al Real Madrid. El centrocampista croata, que sigue centrado en su carrera como futbolista, reconoció después del encuentro contra España en Split que le gustaría volver al club para trabajar en otra función. «El Madrid es mi casa, el equipo de mi vida, he estado allí 13 años. Vamos a ver qué pasa en un futuro», aseguró. Una declaración que confirma que su vínculo con la entidad sigue intacto.

El croata tiene claro que un regreso requeriría preparación. «Claro que me gustaría trabajar para el Madrid, pero también me tengo que preparar. No estoy pensando ahora mismo en eso, estoy pensando en el fútbol. Volver al Madrid sería un sueño», explicó. Modric mantiene esa ilusión, aunque todavía no ha llegado el momento de dar el siguiente paso. Su prioridad continúa siendo competir y disfrutar sobre el césped.

Tampoco quiere poner fecha a su retirada. «Sigo teniendo la pasión, la ambición y la fuerza. Y mientras me vea así quiero seguir jugando», afirmó. El centrocampista prefiere decidir en función de sus sensaciones: «No quiero dar una respuesta ahora y después arrepentirme. Quiero ir poco a poco, partido a partido y escuchar mi cuerpo y decidir con total tranquilidad». El futuro en los despachos o en otra función dentro del fútbol tendrá que esperar.

Mientras tanto, Modric sigue de cerca la actualidad del Madrid y mantiene el contacto con el club. También desveló una conversación con José Mourinho: «Hablé con él al principio para desearle suerte. Le dije que está en el club donde tiene que estar, porque es uno de los más grandes». El croata conoce la exigencia del Bernabéu y confía en que el técnico y sus jugadores puedan responder después de un comienzo complicado.

«La temporada es larga y el Madrid tiene un equipazo y puede dar la vuelta a la situación. El Madrid tiene carácter y calidad y yo le deseo mucha suerte. Tienen todo lo que necesitan para cambiar esta situación», aseguró. Un respaldo de quien pasó trece años en el vestuario blanco y sigue pendiente de sus antiguos compañeros: «Hablo con algunos jugadores y con gente del club. Estoy siguiendo todo».

Modric también reconoció que echa de menos al madridismo, aunque está disfrutando de su etapa en el Milan. «Y yo también a ellos y al club. Pero estoy en Milán y estoy disfrutando. Me recibieron muy bien aficionados y club», respondió al cariño de los seguidores blancos. Su compromiso ahora está en Italia, donde mantiene la misma ambición: «Estoy dando lo máximo como siempre para poner al Milán como un grande y ser un equipo ganador, porque el Milán, como el Madrid, siempre busca ganar».