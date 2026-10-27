Khachanov – Alcaraz en directo online: resultado, dónde ver en vivo, marcador online, última hora y cómo va el partido de tenis del ATP 500 de Viena en tiempo real
Sigue en vivo y en directo la retransmisión del debut de Carlos Alcaraz en Viena contra Khachanov
Alcaraz afina en la Ópera de Viena: «Necesito partidos para recuperar mi mejor nivel»
¡Buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión en directo del Carlos Alcaraz – Karen Khachanov, correspondiente a la ronda de 32 del ATP 500 de Viena. El tenista español vuelve a las pistas tras su derrota ante Bergs en segunda ronda del Masters 1000 de Shanghái, con la intención de recuperar sensaciones de cara al Masters 1000 de París, las ATP Finals y la Copa Davis de Bolonia a finales de noviembre.
El pupilo de Samu López parte como segundo cabeza de serie del torneo, con Zverev liderando la parte alta del cuadro como número uno del mundo. Alcaraz tendrá como rival a un Khachanov al que ya se ha enfrentado en seis ocasiones y ha salido victorioso en todas ellas.
La última vez que se vieron las caras fue a principios de este 2026 en el Torneo de Doha, donde se impuso Carlos en tres sets (6-7, 6-4 y 6-3). Unos meses después vuelven a coincidir en Viena. El ganador de este partido se medirá en octavos de final al ganador del duelo entre Jurij Rodionov y Nikoloz Basilashvili.
3-3
Alcaraz resucita y recupera el break
Alcaraz se ha rehecho y ha recuperado el break para poner el 3-3. Superó varias bolas de 2-4 para acabar llevándose el juego y devolver la igualada al marcador.
2-3
¡BREAK DE KHACHANOV!
Khachanov se apunta el primer break del partido. A la primera fue la vencida. El ruso tuvo dos opciones de break en este juego y lo cerró a la primera. Pilló a Alcaraz al contrapié y su resto se quedó en la red. Primer momento complicado del encuentro para el español.
2-2
Khachanov mantiene la igualada
Continúa la igualada en el marcador. Khachanov mantiene su saque y pone el 2-2.
2-1
Alcaraz salva un 0-30
Alcaraz se apunta otro juego después de empezar perdiendo 0-30 tras dos restos fuera, pero respondió con una buena volea en la red fruto de una gran derecha paralela y otra derecha al contrapié para poner el 30-30. Ganó un tercer punto consecutivo tras un resto de Khachanov que se marchó al pasillo de dobles tras tocar en la cinta. Para cerrarlo, lo hizo con un buen saque y rematando a placer en la red.
1-1
Khachanov responde con su saque
Khachanov iguala el set a uno tras otro juego muy igualado. Gran saque del ruso que no pudo meter Alcaraz dentro y juego para él. 1-1.
1-0
Dejadita marca de la casa… y juego para Alcaraz
El español se apunta un primer juego muy igualado. Khachanov empezó fuerte, pero Carlos lo solventó con una gran dejada y un globo magnífico ante el que el ruso respondió con un willy que se fue al pasillo.
¡COMIENZA EL PARTIDO EN VIENA!
Arranca el duelo. Al saque, Alcaraz.
Khachanov empezará restando
Ya están los dos tenistas en la pista, listos para comenzar el calentamiento. Khachanov ha ganado el sorteo y ha decidido empezar restando, por lo que sacará Alcaraz en primera instancia.
Khachanov nunca ha ganado a Alcaraz
Alcaraz y Khachanov se han enfrentado seis veces en toda su carrera deportiva, y en las seis ha ganado el español. La última fue en cuartos de final del ATP 500 de Doha, donde el número tres del mundo se impuso por 6-7, 6-4 y 6-3.
Alcaraz se estrena en Viena
Carlos Alcaraz debuta este martes en el ATP 500 de Viena frente a Karen Khachanov. Ambos tenistas saltarán en breve a la pista tras la victoria de Tommy Paul ante Andrey Rublev.
4-3
Alcaraz recupera la delantera
Alcaraz vuelve a tomar la delantera en el marcador. El de El Palmar se lleva con comodidad su turno de saque y pone el 4-3.