Khachanov – Alcaraz en directo online: resultado, dónde ver en vivo, marcador online, última hora y cómo va el partido de tenis del ATP 500 de Viena en tiempo real

¡Buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión en directo del Carlos Alcaraz – Karen Khachanov, correspondiente a la ronda de 32 del ATP 500 de Viena. El tenista español vuelve a las pistas tras su derrota ante Bergs en segunda ronda del Masters 1000 de Shanghái, con la intención de recuperar sensaciones de cara al Masters 1000 de París, las ATP Finals y la Copa Davis de Bolonia a finales de noviembre.

El pupilo de Samu López parte como segundo cabeza de serie del torneo, con Zverev liderando la parte alta del cuadro como número uno del mundo. Alcaraz tendrá como rival a un Khachanov al que ya se ha enfrentado en seis ocasiones y ha salido victorioso en todas ellas.

La última vez que se vieron las caras fue a principios de este 2026 en el Torneo de Doha, donde se impuso Carlos en tres sets (6-7, 6-4 y 6-3). Unos meses después vuelven a coincidir en Viena. El ganador de este partido se medirá en octavos de final al ganador del duelo entre Jurij Rodionov y Nikoloz Basilashvili.