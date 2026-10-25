Horario del Carlos Alcaraz – Khachanov: cuándo es y dónde ver por TV en directo y en vivo online gratis el partido del ATP 500 de Viena 2026

El ATP 500 de Viena llega y eso quiere decir que ya la temporada está terminando. Carlos Alcaraz, tras la cancelación del Six Kings Slam ha decidido disputar esta competición que espera ganar por primera vez en su carrera, aunque este año no ha sido muy sencillo para el murciano, por lo que deberá andarse con pies de plomo durante todo el torneo. Te contamos la fecha, el horario y el canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en este partidazo de Carlitos.

Cuándo es el Carlos Alcaraz – Khachanov: horario del partido del ATP 500 de Viena 2026

Carlos Alcaraz debuta en el ATP 500 de Viena 2026 y lo hará enfrentándose a Karen Khachanov. Obviamente, el murciano es el favorito para llevarse el triunfo, pero no podrá confiarse, ya que viene de aprender la lección en el Masters 1000 de Shanghái, donde cayó en la tercera ronda ante Zizou Bergs.

El año 2026 ha estado lleno de vaivenes para el tenista murciano, ya que, aunque empezó conquistando el Open de Australia -único Grand Slam que le faltaba- y el torneo de Doha, después llegaron las eliminaciones y la lesión que le mantuvo alejado de las psitas unos cuatro meses. A su vuelta consiguió ganar la Laver Cup y el ATP 500 de Tokio, pero cayó, como hemos dicho, prematuramente en Shanghái.

El organismo que controla este emocionante torneo que se disputa en Austria ha programado el Carlos Alcaraz – Khachanov correspondiente a la primera ronda del ATP 500 de Viena 2026 para este martes 27. No se ha desvelado el horario en el que arrancará el choque, por lo que estaremos atentos cuando haya orden de juego oficial. Estos dos tenistas han jugado en seis ocasiones y todas las ha ganado el de El Palmar.

Dónde ver el Carlos Alcaraz – Khachanov en el ATP 500 de Viena 2026 en directo gratis y por TV

Movistar+ es el medio de comunicación que posee los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país los partidos más destacados que se disputen en este ATP 500 de Viena 2026. El Carlos Alcaraz – Khachanov de la primera ronda de este torneo se va a poder ver por esta plataforma de pago, por lo que no se podrá ver en abierto ni gratis por TV. Aquellos clientes que lo tengan contratado podrán descargarse la aplicación en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs para ver en streaming y en vivo online lo que suceda en este choque. La app Tennis TV, que es bajo suscripción, ofrecerá los partidos del torneo, ya que tiene los derechos de todos los campeonatos de la ATP, menos de los cuatro Grand Slam.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer diariamente la mejor información sobre todo lo que vaya sucediendo en este ATP 500 de Viena 2026, donde prestaremos especial atención al murciano. Narraremos en directo y en vivo online el resultado y minuto a minuto de los encuentros más destacados y publicaremos la crónica del Carlos Alcaraz – Khachanov de primera ronda cuando finalice el choque.

Dónde escuchar por radio el Carlos Alcaraz – Khachanov del Masters 1000 de Shanghái 2026

Aquellos seguidores del tenista murciano y amantes de este deporte que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este choque de primera ronda del ATP 500 de Viena 2026 van a poder escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Radio Marca, la Ser, Onda Cero, Cope o RNE conectarán con el Carlos Alcaraz – Khachanov para narrar lo que esté sucediendo.