Carlos Alcaraz es ya un referente del panorama del tenis actual. Pese a no haber cumplido los 19 años -lo hará el 5 de mayo-, el murciano está siendo la gran revelación del circuito y está llamado a darle innumerables alegrías a España y a todos los amantes de este deporte. Muchos le definen como el sucesor de Rafa Nadal, y puede que no vayan desencaminados porque está firmando números muy parecidos a los que presentaba el manacorí a su edad.

El tenista nacido en Murcia se proclamó del Next Gen ATP a finales de 2021 y desde ahí comenzó a llamar la atención de todo los seguidores de este deporte, pero unos meses antes había logrado ganar un ATP 250 como el de Umag, en Croacia. Ya comenzaba a verse el potencial de un Carlos Alcaraz que ha arrancado el 2022 de la mejor forma con los ATP 500 de Río de Janeiro y el Trofeo Conde de Godó, además de sumar su primer Masters 1.000 a su palmarés tras ganar en Miami.

La altura de Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz mide 1,85 metros y esto le sitúa un poco por encima de la media de los tenistas de la ATP. Por ponernos en contexto, la altura del murciano es la misma que la de Roger Federer y Rafa Nadal. El de El Palmar estaría lejos del 1,98 de Daniil Medvedev y a pocos centímetros del 1,88 de Novak Djokovic. Tsitsipas, al que le ha vencido en las tres ocasiones en las que se han cruzado, mide 1,93.

¿Dónde nació y quiénes son los padres de Carlos Alcaraz?

Carlos Alcaraz nació el 5 de mayo de 2003 en El Palmar, una pedanía de la Región de Murcia. Se trata de una ubicación en la que viven algo menos de 25.000 personas. Respecto a sus progenitores, el joven tenista lleva el nombre de su padre, mientras que su madre se llama Virginia Garfia. El reciente ganador del Conde de Godó 2022 tiene tres hermanos más y él es el segundo más mayor de los cuatro hijos.

María González, la novia de Carlos Alcaraz que también es tenista

Pese a ser una persona reservada con su vida privada, Carlos Alcaraz tiene una relación con María González Giménez, que también es tenista y murciana. De hecho, ella juega en el Murcia Club de Tenis, instalaciones donde también comenzó a formarse el llamado a ser el sucesor de Rafa Nadal.

¿Cuántos títulos tiene Carlos Alcaraz?

A lo largo de su carrera Juvenil Carlos Alcaraz ha mordido metal en infinidad de ocasiones. Campeón de diferentes torneos, nos centraremos en repasar los que ha ganado ya como profesional. Además de diferentes Challengers, los títulos que más destacan en el todavía corto pero ya envidiable palmarés del murciano son el ATP 250 de Umag, los ATP 500 de Río de Janeiro y del Conde de Godó, el Masters 1.000 de Miami y el Next Gen de la ATP.

¿Quién es el entrenador de Carlos Alcaraz?

El responsable de la preparación de Carlos Alcaraz es Juan Carlos Ferrero, leyenda también del tenis español. A nadie se le va de la cabeza esas imágenes del valenciano tirándose al suelo tras conseguir la Copa Davis del año 2000 en Barcelona tras imponerse a Lleyton Hewitt en el cuarto partido de la final. A sus 42 ha mostrado públicamente la sintonía y la gran relación que le une al joven tenista murciano.

¿Dónde entrena Carlos Alcaraz?

Carlos Alcaraz se trasladó en 2018 a Alicante para incorporarse a la Academia Equelite de Juan Carlos Ferrero. Ubicada en Villena, el murciano desarrolla allí sus entrenamientos y su preparación para los diferentes torneos a los que se presenta durante la temporada. El de El Palmar tiene su residencia allí y en el recinto cuenta con 10 pistas de tierra, 9 de rápida y una de césped artificial para entrenarse a las órdenes de su entrenador.

¿Cuánto dinero ha ganado Carlos Alcaraz?

Pese a su corta trayectoria profesional debido a su edad, la ATP ha desvelado que Carlos Alcaraz ha ganado algo más de 4 millones de euros gracias a todos los premios acumulados en torneos, ya fuesen individuales o dobles. Sólo con su victoria en el Conde de Godó vio cómo su cuenta crecía en casi medio millón de euros, mientras que por el Masters 1.000 de Miami se embolsó más de un kilo.

¿Qué estudió Carlos Alcaraz?

Actualmente Carlos Alcaraz no está cursando ninguna carrera. El joven tenista español compaginó sus entrenamientos y sus primeros torneos con el Bachillerato y logró sacarse el título. Tal y como ha reconocido, prefiere no comenzar una carrera universitaria porque no quiere que sus viajes para jugar se limiten a estudiar y prefiere centrarse al 100% en el tenis. Además, el pasado mes de febrero de este año logró sacarse el carnet de conducir.