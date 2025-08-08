Ramón García dice esto de lo que está pasando en España y medio país le aplaude: «Estoy harto»

Ramón García no necesita presentación. Con décadas de trayectoria televisiva, su rostro es sinónimo de Nochevieja para millones de españoles. Pero lejos de limitarse a sus apariciones en televisión nacional, el veterano presentador continúa cultivando una carrera cercana y comprometida desde el plató de En Compañía, en Castilla-La Mancha Media. Allí, en un formato que da protagonismo a historias cotidianas de la región, Ramón ha sorprendido recientemente con unas declaraciones espontáneas que han resonado profundamente entre la audiencia. Con la misma claridad que caracteriza su estilo, el comunicador vasco ha expresado su hartazgo ante una situación cada vez más frecuente en nuestro país: titulados universitarios trabajando en empleos precarios, muy lejos de su formación.

Durante uno de los episodios del programa, Ramón charlaba con Blas, un invitado nacido en el seno de una familia de agricultores que comenzó a recoger azafrán con tan solo ocho años. En ese contexto, el presentador aprovechó para compartir una reflexión sobre el valor del esfuerzo y el papel crucial que desempeña la Formación Profesional en el sistema educativo español. Lejos de limitarse a una anécdota, sus palabras se convirtieron en una crítica directa al desequilibrio entre el sistema universitario y las oportunidades reales del mercado laboral.

Media España aplaude a Ramón García

Ramón García recordó cómo, desde hace años, insiste en que no todo el mundo tiene que convertirse en ingeniero, abogado o periodista. Reivindicó con fuerza la importancia de los trabajos técnicos y oficios tradicionales, muchas veces menospreciados socialmente a pesar de su alta demanda. En ese sentido, quiso subrayar el papel esencial que cumple la Formación Profesional, cuya eficacia se traduce en tasas de inserción laboral muy superiores a las de muchos grados universitarios.

El momento más contundente de su intervención llegó cuando el presentador, visiblemente molesto, expuso una realidad que se ha vuelto demasiado común: la de jóvenes con titulaciones universitarias trabajando en el sector de la hostelería para sobrevivir. «Estoy harto de que ingenieros o médicos me sirvan copas», declaró sin rodeos, dejando claro que no se trata de despreciar ningún empleo, sino de poner en evidencia un sistema que no está funcionando como debería.

García hizo alusión a numerosas ocasiones en las que, al ser atendido en un bar, el camarero le confesaba tener un título universitario. «¿Y qué hace ahí ese pobre poniendo copas?», se preguntaba, lamentando que muchos jóvenes, pese a haber completado una exigente formación, se vean obligados a aceptar trabajos temporales y mal remunerados por la falta de oportunidades. Estas palabras han generado un aluvión de aplausos en nuestro país.

El problema que de muchos jóvenes

En España, el debate sobre el papel de la Formación Profesional ha ido ganando peso en los últimos años. Lejos de ser una opción secundaria, la FP se ha consolidado como una respuesta eficiente frente al desempleo juvenil y la cualificación. Cada vez son más los jóvenes que, tras cursar un ciclo formativo de grado medio o superior, encuentran empleo en sectores como sanidad, informática, administración, logística, electricidad o mantenimiento industrial.

A diferencia de muchas carreras universitarias con una salida laboral incierta, los estudios de FP están pensados para dar respuesta a necesidades concretas del mercado. Las empresas demandan perfiles técnicos bien formados y, gracias a las prácticas obligatorias en entornos reales de trabajo, muchos estudiantes comienzan a trabajar justo después de acabar sus estudios.

En paralelo, la modernización de los currículos y la incorporación de nuevas tecnologías han convertido a la Formación Profesional en una opción atractiva y versátil. Además, los titulados de grado superior pueden acceder posteriormente a estudios universitarios, lo que elimina la percepción de que la FP cierra puertas. De hecho, en muchas comunidades autónomas ya se observa una preferencia creciente por esta modalidad frente a ciertos grados universitarios con una escasa proyección

El importante mensaje de Ramón García

Ramón García, con su intervención, quiso hacer una llamada de atención a los jóvenes que aún se encuentran decidiendo su futuro. En su mensaje se entrevé una crítica hacia el modelo social que durante décadas ha colocado a la universidad como única vía hacia el éxito profesional, relegando otras opciones formativas que, en la práctica, resultan mucho más útiles.

Su apelación es clara: hay que dignificar la FP y apostar por un modelo educativo plural, que valore todos los talentos y habilidades. Porque, como él mismo dijo, no todos pueden ser ingenieros o abogados. El país necesita también electricistas, enfermeros, programadores, técnicos en climatización, mecánicos y muchos otros perfiles que sostienen el funcionamiento diario de nuestra sociedad.

Las palabras de Ramón García no han pasado desapercibidas. En redes sociales, cientos de usuarios han compartido el fragmento del programa y han manifestado su apoyo al presentador. Muchos jóvenes se han sentido identificados con su denuncia y han agradecido que una figura tan conocida se haga eco de una situación que, para ellos, es frustrante e injusta.