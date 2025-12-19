Ante la grave crisis sanitaria que sufren Ceuta y Melilla por la falta de médicos, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha decidido externalizar ciertos servicios que ha dado a algunas empresas con quienes ha firmado una serie de contratos menores. Entre ellas está Vithas.

Una acción necesaria para tratar de paliar la falta de médicos que sufre Melilla, pero que choca frontalmente con el discurso que ha mantenido siempre Mónica García. La ministra ha arremetido en infinidad de ocasiones contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la «privatización de la sanidad pública».

«En lugares como Melilla se han externalizado algunos servicios buscando la colaboración público-privada. Sobre todo en lugares donde hay mayor dificultad para tener servicios sanitarios plenamente cubiertos. La externalización es una herramienta absolutamente legal y oportuna de colaboración, como ha hecho la Junta de Andalucía en un gobierno socialista durante 40 años. Externalizar para garantizar la mayor accesibilidad a servicios de salud por parte de los usuarios», dice a OKDIARIO el doctor Jesús Romero Imbroda, médico neurólogo.

En Melilla están externalizados los servicios de neurofisiología y de logopedia. También algunos servicios de resonancias magnéticas. Se ha privatizado también el aborto, que no se realiza en Melilla. La medicina nuclear tampoco está en cartera de servicios en la ciudad de Melilla y la llevan empresas privadas, así como el servicio de ictus. El Teleictus es el asesoramiento a la valoración urgente tanto en Ceuta como en Melilla y está externalizado.

Quirón y la Fundación Jiménez Díaz eran titulares del contrato del Teleictus, del asesoramiento, de la valoración del ictus en las dos ciudades autónomas. Una vez vencido, ahora el titular del contrato es Vithas. Éste último fue firmado y aprobado por el ministerio de Mónica García.

Desde 2020 hasta ahora, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), dependiente de Sanidad, ha gastado 31 millones en Ceuta y 19 en Melilla en externalizar servicios sanitarios elementales, como ecografías, mamografías, TAC, colonoscopias o densitometrías, a empresas privadas.

Con los datos en la mesa, en Ceuta y Melilla, únicos territorios sobre los que el departamento que dirige la doctora García tiene gestión directa, están alcanzando unas cotas de privatización cercanas al 40%.

Solamente en el Hospital Comarcal de Melilla, cerrado desde el martes 16 de diciembre tras trasladarse al Hospital Universitario, la contratación de pruebas realizadas por medios externos entre enero de 2023 y abril de 2024 ascendió a 1,5 millones de euros.

«Lejos de demonizar la colaboración público-privada, hay que abrazarla como una herramienta de solución para garantizar que la población tenga una asistencia digna, de calidad y de vanguardia», dice el doctor Romero Imbroda.

Este mismo doctor ha llegado a reconocer que desde el Ministerio de Sanidad le pidieron ayuda para buscar doctores que quisieran desplazarse a trabajar a Melilla. «Hubo un contrato de menor, de recruitment, de atracción de especialistas que ganamos y nos pidieron que trajéramos algunos profesionales.»

Por todo ello, el doctor Romero Imbroda, jefe del servicio de Neurología del Hospital Quirónsalud Málaga, considera necesario «quitarnos de cinismo e hipocresía porque Melilla es un lugar donde se realizan cosas que se critican en otros lugares y eso es absolutamente reprobable».

«La colaboración público-privada en muchos ámbitos de la vida es lo normal y es lo que genera riqueza y eficiencia. Demonizar eso cuando tú lo estás haciendo es criticable», añade.

Sobre el hecho de que la Sanidad dependa de INGESA (dependiente del Ministerio de Sanidad) y no de las comunidades autónomas como en el resto de España, el doctor de la clínica Imbrain cree que la gestión que se hace en la actualidad desde el gobierno de Mónica García es muy deficiente.

«Está absolutamente disociado de la realidad porque la estructura de gestión está en Madrid, porque los cargos intermedios que aparecen por aquí no conocen la ciudad y muchas veces no elevan los problemas reales. Consideramos que del gobierno de la ciudad de Melilla son mucho más capaces de resolver los problemas reales», asegura.

«Lo que realmente se ha pedido del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla es la encomienda de gestión, es decir, de la sanidad de Melilla. No nos importa que el titular sea el Ministerio de Sanidad INGESA, pero lo que sí creemos es que el responsable de la sanidad en Melilla tendría que estar viviendo aquí, paseando por las calles de la ciudad y padeciendo, si no cumple con sus obligaciones, las críticas y quejas de los melillenses.»

El vicepresidente primero del Gobierno de Melilla y consejero de Economía, Comercio, Innovación Tecnológica, Turismo y Fomento, Miguel Marín, ha lamentado que Melilla «siga sin ser un destino atractivo para los profesionales de la salud debido a la falta de compromiso del Gobierno central» que, según dice, «no ha dotado ni de contenido ni de presupuesto» al Real Decreto por el que Ceuta y Melilla fueron declaradas como zonas de difícil cobertura.