El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ganó un nombre en la política española a través de su cargo de presidente de la Xunta de Galicia, que abandonó tras gobernar desde 2009 para acudir a la llamada de su partido a nivel nacional. A continuación intentaremos descubrir un poco más sobre la vida del líder del PP. Así es Alberto Núñez Feijóo en su vida personal, con su pareja, su hijo, su casa y la vida que dejó en Galicia para mudarse a Madrid.

Así es Alberto Núñez Feijóo

Alberto Núñez Feijóo es un político español nacido el 10 de septiembre de 1961 en Os Peares, un pequeño pueblo rural de la provincia de Ourense, en Galicia. Es una de las figuras más destacadas del Partido Popular (PP) y desde 2022 es presidente de esta formación política a nivel nacional, además de ejercer como líder de la oposición en el Parlamento español. Antes de liderar el PP nacional, fue presidente de la Xunta de Galicia durante más de una década, cargo en el que destacó por su gestión con mayorías absolutas.

La carrera política de Feijóo

La carrera política de Feijóo comenzó en la administración pública tras estudiar Derecho. En 1991 obtuvo un cargo como secretario general técnico de la Consejería de Agricultura de la Xunta de Galicia, lo que marcó su entrada en política activa. Con los años asumió responsabilidades tanto en la Xunta como en organismos estatales, como presidente del Instituto Nacional de Salud y de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos.

En 2006 fue elegido presidente del PP de Galicia, y tres años después, en 2009, ganó las elecciones autonómicas gallegas para ocupar la presidencia de la Xunta de Galicia. Revalidó el cargo en las elecciones de 2012, 2016 y 2020, siempre con mayoría absoluta.

Tras una profunda crisis interna del PP, en abril de 2022 fue elegido presidente nacional del Partido Popular, sucediendo a Pablo Casado, y lideró al PP en las elecciones generales de 2023. Aunque su partido obtuvo más votos que el gobierno socialista, no logró mayoría absoluta para formar gobierno.

Cuántos años tiene Feijóo

Alberto Núñez Feijóo nació el 10 de septiembre de 1961, por lo que actualmente tiene 65años (en 2026)

Cuánto mide Alberto Núñez Feijóo

El líder del Partido Popular, mide aproximadamente 1,78–1,79 metros de altura y peso 84 kilos.

Quién es la pareja de Feijóo

Desde 2013, Feijóo mantiene una relación con Eva Cárdenas, una ex directiva del grupo Inditex (con experiencia en Zara Home). La pareja ha aparecido en público en contadas ocasiones y mantiene la vida privada bastante discreta, aunque se sabe que comparten aspectos personales como la crianza de su hijo.

¿Tiene hijos Feijóo?

Sí. Alberto Núñez Feijóo y su pareja, Eva Cárdenas, tienen un hijo en común, llamado también Alberto, nacido el 15 de febrero de 2017. Es su único hijo.

Qué ha estudiado Feijóo

Feijóo estudió Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela (USC). Tras licenciarse, en 1985 aprobó una oposición para funcionario en la Xunta de Galicia, integrándose en el Cuerpo Superior de la Administración General de la comunidad autónoma.

Cuál es el cargo de Feijóo en el PP

Actualmente, Alberto Núñez Feijóo es presidente nacional del Partido Popular (PP), cargo para el que fue elegido en abril de 2022. En ese papel lidera la estrategia política del principal partido de la oposición en España y representa al PP en los principales debates públicos y legislativos.

Qué hace Feijóo en 2026: su estrategia como líder de la oposición

En 2026, Alberto Núñez Feijóo mantiene su posición como líder de la oposición y presidente del PP tras ser reelegido en el XXI Congreso Nacional del partido celebrado en julio de 2025. Su estrategia actual se centra en el cuerpo a cuerpo parlamentario con el Gobierno de Pedro Sánchez, con intervenciones habituales en las sesiones de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Sin moción de censura en el horizonte inmediato por falta de apoyos suficientes, Feijóo ha apostado por forzar un desgaste del Ejecutivo de cara a las próximas elecciones generales.