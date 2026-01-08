El sencillo truco de los charcuteros para conservar el jamón ya empezado y que no se seque con el tiempo

Hay un truco de los charcuteros para conservar el jamón ya empezado y conseguir que no se seque. Es hora de volver a la rutina, después de estos días de vacaciones en las que la comida cobra un especial protagonismo. No puede faltar en ninguna casa ese jamón que tenemos en mente y que puede acabar siendo la antesala de algo más. Cuando lo que necesitamos es hacernos con un tipo de ingrediente que nos acompañe durante largo tiempo, un buen jamón en casa es indispensable.

Lo aprovechamos en esos bocadillos o tapas en las que necesitamos sumergirnos de lleno en estas jornadas en las que todo puede ser posible. Vamos a necesitar conseguir un extra de buenas sensaciones, con la ayuda de un cambio de tendencia que puede ser clave. Siempre que llegue un buen jamón en casa, se merece todos los cuidados posibles, para conseguir un giro radical que puede ser el que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada. En estos días que tenemos por delante, un buen jamón cuidado y delicioso, no puede faltarnos, los expertos nos explican cómo conservarlo.

No se secará con el tiempo el jamón empezado

Quizás hemos tenido la suerte de recibir un buen jamón, en estos días en los que cada ingrediente cuenta. Descubrir lo mejor de una mezcla de ingredientes que pueden ser claves y que, sin duda alguna, acabarán marcando una diferencia significativa.

Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que nos acompañará en estos días en los que cada alimento cuenta. El dinero es un elemento importante que podemos empezar a gestionar desde una comida que debe ser lo más agradable posible.

Son días de poner en práctica una mezcla de sabores que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede convertirse en la mejor opción. Evitar que se seque ese jamón, que como hace unos años, su destino es darle sabor al caldo, cuando ya no podamos disfrutar de este manjar, es la misión que pondremos en práctica.

Antes que nada, no todos los jamones se secan a la misma velocidad, algunos son más propensos a quedarse secos en menos tiempo y eso quiere decir que tendremos que atender a las necesidades de cada alimento.

Este es el truco de los charcuteros para conservar el jamón

El jamón lo podemos conservar de la mejor manera posible, siguiendo las indicaciones de aquellos que conocen a la perfección la forma de disfrutar de un buen jamón. Son tiempos de aprovechar al máximo este tipo de elementos que tenemos en nuestro poder, empezando por un alimento que nos debe durar el máximo tiempo posible.

Tal y como nos explican los expertos de MMSalamanca, hay una serie de premisas que no debemos dejar escapar y conocer para que este jamón se mantenga en perfectas condiciones:

Uso de papel especial para envolver. Existen papeles antigrasa para envolver jamones. Esto ofrece un mejor grado de protección. Estos papeles evitan que la grasa se traspase, y permiten la correcta conservación del jamón.

Evitar la exposición al aire y la luz. Tanto el aire como la luz pueden llegar a dañar las propiedades del jamón, por lo que la mejor forma de conservarlo es evitar la exposición del jamón al aire y la luz. De esta manera, conseguimos mantener el buen estado del jamón, así como su sabor y su nivel de grasa.

Controlar la humedad y temperatura del lugar. Un nivel de humedad y temperatura erróneos también pueden dañar el producto. Para ello, la temperatura ideal para conservar un jamón debe estar entre los 15 y los 20 grados, mientras que la humedad óptima deberá oscilar entre el 60% y el 80%. Si los valores de humedad y temperatura del lugar donde tengas almacenado el jamón distan mucho de los ideales, es posible que el jamón no se conserve en las condiciones óptimas.

Siguiendo con la misma explicación: «Algunas de las principales formas de saber si un jamón está en mal estado es observar su superficie. Si tiene moho o manchas verdes, blancas o negras, es posible que esté en mal estado. Otro de los síntomas de que un jamón está malo puede ser el olor, siempre que tenga un olor nauseabundo o desagradable. Este olor puede ser rancio o agrio, lo que caracteriza un jamón en mal estado. Finalmente, otro de los elementos clave para identificar un jamón en mal estado es su textura. Consideramos que un jamón está en buen estado cuando su textura es firme y seca; de lo contrario, es mejor tener cierta precaución a la hora de consumirlo y atender al resto de síntomas para determinar si está en mal estado».

El truco de los charcuteros consiste en conservar el jamón con su propia grasa, para que se mantenga en perfectas condiciones durante más tiempo.