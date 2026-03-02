EEUU envía aviones cisterna de Rota y Morón a otros países tras negar Sánchez apoyo al ataque a Irán

Estados Unidos ha tomado la decisión de enviar varios aviones cisterna que se encontraban en España, en concreto en la base aérea de Morón de la Frontera y en la base naval de Rota, a otros países –Alemania, Francia, Reino Unido…– después de que el Gobierno de Pedro Sánchez negara el apoyo al ataque en conjunto realizado por el país norteamericano e Israel a Irán.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha afirmado este lunes que desde el Gobierno no permitirán que Estados Unidos utilice instalaciones militares de uso conjunto, como las de Morón de la Frontera (Sevilla) y Rota (Cádiz) para un ataque que no cuenta con el respaldo de Naciones Unidas.

Horas antes, más de una decena de aviones KC-135T y KC-135R, reconocidos como especializados en reabastecer de combustible a otros aviones en pleno vuelo, en este caso los que están participando en los ataques contra Irán, han abandonado territorio español para poner rumbo a otras localizaciones europeas.

El primer traslado se habría producido en dirección a Alemania, en concreto a la base aérea de Ramstein, pero este movimiento se habría sucedido de una salida más amplia que afecta a todos los aviones de reabastecimiento, fundamentales para operaciones de largo alcance como la conjunta entre Estados Unidos e Israel en Irán.

Albares indicó el domingo que «no se usan y no se usarán» las bases de Rota y Morón «para nada que no esté dentro del convenio y para nada que no tenga encaje en la Carta de las Naciones Unidas». Asimismo, el ministro de Sánchez destacó la búsqueda de «democracia, libertad y derechos fundamentales para lo iraníes» al tiempo que subrayaba, en palabras a Telecinco, que «esta operación militar no va de democracia en Irán» sino «de otras cosas».

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya se pronunció el domingo en su intervención en el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona y este lunes ha publicado un mensaje en las redes sociales en el que condena «enérgicamente» todos los «ataques ilegales e indiscriminados contra los países del Consejo de Cooperación del Golfo y otros países de la región».

Sánchez menciona los ataques de Irán a Arabia Saudí, Baréin, Catar, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Israel, Jordania, Kuwait y Omán y destaca que «la violencia sólo genera más violencia». Además, ha subrayado que «las bombas alcanzan objetivos militares, pero también calles, aeropuertos, colegios y hogares de civiles inocentes» y qué por tanto, se debe «detener de inmediato esta espiral y volver al marco de la diplomacia y el diálogo».