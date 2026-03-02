CIA y Mossad mutilan la cúpula militar de los ayatolás y acechan a los mandos que aún no han sido eliminados

La operación contra Irán que ha acabado con el tirano Jamenei también ha eliminado a varios altos cargos de la cúpula militar de la tiranía iraní. El ministro de Defensa iraní y el comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) se encuentran entre la larga lista de eliminados. La CIA y el Mossad han sido decisivos para localizarlos y dirigir los ataques. Ahora siguen acechando a los mandos que aún no han sido eliminados y también a los que los ayatolás buscan para cubrir la lista de vacantes de la cúpula militar, que ha quedado mutilada.

La coordinación entre la CIA y el Mossad ha acabado con los líderes más poderosos de la cúpula militar iraní. Ahora los mandos restantes permanecen bajo vigilancia constante y en el punti de mira de futuros ataques estratégicos. ¿Quiénes son los altos cargos iraníes que han muerto en la operación coordinada en los ataques de Estados Unidos e Israel con el líder supremo de Irán Alí Jamenei? El ayatolá Alí Jamenei murió el sábado durante un ataque coordinado entre Israel y Estados Unidos. En el ataque también se ha eliminado a varios altos cargos de la cúpula de seguridad iraní. El ministro de Defensa iraní y el comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) se han encontrado entre los objetivos eliminados en el ataque de EEUU e Israel.

Avner Vilan, un ex alto funcionario de Defensa del Ejército de Israel, ha explicado a OKDIARIO que durante los últimos 20 ó 30 años, Israel ha invertido muchos recursos en construir fuentes de inteligencia por todo Irán y en saber exactamente qué sucede en cada lugar y momento en Irán: «Creo que lo que se ha visto es una operación de precisión de inteligencia destacada, quizás sin precedentes».

En este sentido, ha destacado lo siguiente: «Éste es un trabajo operativo notable, y también la precisión de los ataques. No se trata sólo de los pilotos y los aviones, sino de toda la logística, los reabastecedores, los mecánicos, todo lo demás, y la destrucción de los cohetes antiaéreos. Creo que fue una operación de inteligencia maravillosa en su diseño y ejecución, una gran operación de planificación con un éxito operativo destacado. Aplaudo a los miles de hombres y mujeres de las diversas fuerzas armadas israelíes y estadounidenses que llevaron a cabo la misma».

El ayatolá Alireza Arafi se ha estrenado este domingo como nuevo líder religioso de la tiranía iraní con un mortífero ataque a Israel, ataques a bases militares que sirven a EEUU en países árabes de la región, el cierre absoluto del acceso a Internet en Irán y una escalada dialéctica contra EEUU e Israel: la descabezada dictadura de los ayatolás ha prometido venganza.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, ha afirmado que la eliminación de Jamenei constituye una «declaración abierta de guerra contra los musulmanes», en particular contra los practicantes chiítas. «Este trágico suceso es la mayor prueba que enfrenta el mundo islámico hoy en día», ha declarado Pezeshkian.

La Agencia de Noticias de la República Islámica (IRNA) también ha confirmado la eliminación de otras figuras importantes. A continuación, algunos de ellos:

Ali Shamkhani

Shamkhani fue secretario del Consejo de Defensa de Irán y asesor cercano del Líder Supremo Jamenei. Este hombre de 70 años también supervisó las negociaciones entre Estados Unidos e Irán sobre el programa nuclear iraní, cuya última ronda concluyó el viernes. Shamkhani también fue objetivo de un ataque israelí en junio de 2025, durante la guerra de 12 días entre Irán e Israel.

Abdolrahim Mousavi

Mousavi se desempeñó como jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán. Fue nombrado para este puesto por Jamenei pocos días después de los ataques israelíes contra Irán en junio del año pasado. Fue jefe del ejército iraní de 2017 a 2025. Trabajó en el desarrollo de misiles balísticos, sistemas de drones y lanzamientos espaciales de Irán. En marzo de 2023, Estados Unidos, junto con la Unión Europea, Reino Unido y Australia, sancionó a Mousavi por cometer graves abusos contra los derechos humanos en Irán.

Aziz Nasirzadeh

Fue ministro de Defensa de Irán durante el gobierno de Pezeshkian. Asumió el poder tras las elecciones de 2024. Fue subjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes y también comandante de la Fuerza Aérea iraní entre 2018 y 2021. Nasirzadeh desempeñó una función clave para garantizar la protección de la infraestructura militar y nuclear iraní.

Mohammad Pakpour

Fue comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán desde junio de 2025 hasta su fallecimiento. Jamenei nombró a Pakpour, un veterano comandante que inició y desarrolló su carrera dentro de la fuerza de élite, para el cargo el año pasado. Anteriormente, dirigió las unidades blindadas del CGRI y posteriormente una división de combate durante la guerra con Irak en la década de 1980.

¿Cuál es el futuro de Irán?

El ex alto funcionario de Defensa del Ejército de Israel Avner Vilan ha explicado a OKDIARIO las tres opciones que hay en el futuro de Irán: «1) Quizás Estados Unidos pueda llegar a un acuerdo. 2) Otra opción es que el pueblo iraní vuelva a las calles, con el apoyo de Estados Unidos, e intente tomar el control de su gobierno, como dijo el presidente Trump ayer en su discurso, abriendo así este conflicto. 3) Que es un lastre aquí y allá, por lo que no vemos mucha gente en las calles, es un régimen muy debilitado».

El experto en Irán y estrategia nuclear ha destacado que se va a terminar con la cúpula al completo de Irán: «Más líderes iraníes están en el punto de mira. Serán atacados. Serán reemplazados. El sustituto [del líder supremo] será atacado hasta que algo suceda. Mientras los iraníes no puedan causar graves daños y bajas en la región, creo que el tiempo corre en su contra. Pero si continúan creando caos y caos en la zona, el espacio aéreo se cerrará o se cerrará. Estados Unidos estará bajo presión para ponerle fin».

Avner Vilan ha resaltado que no importa quién suceda a Alí Jamenei: «Teníamos al padre de la revolución. Fue una figura importante que fue presidente de Irán antes. Luego gobernó Irán sin ayuda de nadie durante 37 años. No importa quién lo reemplace. Nadie tiene sus credenciales. No tiene su la historia. No tienen el kilometraje de gobernar este país durante 37 años, pasando por todo, desde los conflictos, el final de la guerra Irán-Irak, y luego las últimas tres décadas y una por lo que este país ha pasado».

¿Qué ocurriá con el programa nuclear?

El ex alto funcionario de Defensa del Ejército de Israel ha destacado que todavía el régimen de los ayatolás tiene «algunas de las instalaciones nucleares». ¿Qué puede pasar?

Dar prioridad a la construcción de armas nucleares. «Incluso en su situación, no es mucho dinero para un país del tamaño de Irán construir un arma nuclear. Es una cuestión de prioridades estratégicas. Si quieren hacerlo, aún podrían acceder al material necesario y construir un arma nuclear».

«Incluso en su situación, no es mucho dinero para un país del tamaño de Irán construir un arma nuclear. Es una cuestión de prioridades estratégicas. Si quieren hacerlo, aún podrían acceder al material necesario y construir un arma nuclear». ¿Cuánto tiempo tardarían? «Les llevaría algo de tiempo. Necesitan hacerlo en secreto para no ser detectados. Pero estoy preocupado. Si nos fijamos en las armas nucleares, esto es algo que Estados Unidos hizo hace 80 años en menos de dos años, un país del tamaño de Irán entonces. Con la tecnología actual, si realmente se lo proponen, podrán hacerlo. Sólo se podría retrasar un par de años».

«Les llevaría algo de tiempo. Necesitan hacerlo en secreto para no ser detectados. Pero estoy preocupado. Si nos fijamos en las armas nucleares, esto es algo que Estados Unidos hizo hace 80 años en menos de dos años, un país del tamaño de Irán entonces. Con la tecnología actual, si realmente se lo proponen, podrán hacerlo. Sólo se podría retrasar un par de años». ¿Cómo evitar que se los ayatolás de Irán se hagan con el arma nuclear? «Si realmente se quiere adquirir un arma nuclear, la única manera de asegurarse de que no la tengan es haciendo que sea políticamente posible que decidan no buscarla».

Un punto de inflexión histórico

La muerte de Jamenei y de parte de la cúpula militar ha marcado un punto de inflexión en la historia contemporánea de Irán. La estabilidad del régimen, el equilibrio regional y la relación con Occidente dependerán ahora de:

La rapidez en la sucesión.

La reacción popular interna.

El grado de implicación de Estados Unidos e Israel en una posible fase posterior del conflicto.

Irán se enfrenta así a uno de los momentos más críticos desde la Revolución Islámica de 1979.