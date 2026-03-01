La IA dicta sentencia y confirma cuáles son las carreras universitarias que se deberían de dejar de estudiar ya

La inteligencia artificial ya no es una promesa de futuro, sino una herramienta con la que convivimos a diario en el ámbito tanto personal como profesional. En este contexto, informes de organismos como el World Economic Forum y análisis de OpenAI o Google coinciden en una tendencia clara: determinadas profesiones, especialmente aquellas basadas en tareas repetitivas, perderán peso en los próximos años. A partir de estos estudios y del análisis de modelos predictivos, la IA señala siete carreras universitarias que podrían experimentar una fuerte caída en empleabilidad a corto y medio plazo.

El último informe del World Economic Forum señala que millones de empleos se transformarán antes de 2030. No necesariamente desaparecerán, pero sí exigirán nuevas competencias, como pensamiento estratégico o análisis de datos. Hoy en día, elegir una carrera universitaria no se limita a la vocación; es imprescindible observar hacia dónde se mueve el mercado global. Estamos ante un escenario en el que la especialización tecnológica es una necesidad transversal que afecta a todos los sectores de actividad.

¿Cuáles son las carreras universitarias que la IA recomienda no estudiar?

«La Inteligencia Artificial tiene el potencial de permitirnos trabajar menos horas y concentrarnos en las tareas más creativas y significativas, y mediante modelos de IA generativa las máquinas podrían asumir tareas rutinarias o repetitivas como tomar notas durante reuniones y resumir las conclusiones clave» explica Bill Gates, según recoge el Huffignton Post.

El grado en Administración de Empresas tal y como lo conocemos está condenado a desaparecer por una razón muy clara: buena parte de las tareas contables, administrativas y de gestión se pueden automatizar gracias a la IA. Por supuesto, el área empresarial no se debe abandonar, pero los expertos recomiendan a los estudiantes especializarse en análisis de datos, transformación digital o estrategia tecnológica.

En la misma línea, la carrera de Derecho sigue siendo una de las más demandadas, pero la IA advierte que ciertos perfiles jurídicos podrían verse desplazados en la próxima década. Sin embargo, el derecho penal, internacional o relacionado con la ética tecnológica seguirá siendo imprescindible. El problema no es la carrera en sí, sino su enfoque tradicional.

Por otro lado, la mejora de traductores automáticos y modelos lingüísticos ha puesto en alerta a los profesionales de la traducción. En sectores técnicos o especializados todavía se requiere supervisión experta, pero la traducción estándar de textos comerciales, webs o comunicaciones simples está siendo absorbida por la tecnología.

Otra de las carreras universitarias que la IA podría transformar por completo es la de Turismo. ¿El motivo? La gestión basada en tareas administrativas está siendo sustituida por plataformas digitales y sistemas automatizados. Los asistentes virtuales, chatbots y motores de recomendación están reemplazando funciones que antes requerían personal humano. Ahora, la digitalización del sector exige perfiles más orientados a marketing digital, análisis de datos de viajeros y experiencia de usuario.

Finalmente, la Biblioteconomía tradicional es otra de las carreras universitarias que, con el avance de los modelos de IA, se transformará por completo. Los sistemas automatizados de clasificación, búsqueda y catalogación han reducido la necesidad de perfiles centrados exclusivamente en organización manual de información. Sin embargo, la gestión de datos digitales y preservación tecnológica abren nuevas oportunidades, siempre que los profesionales se adapten a entornos digitales avanzados.

Cuántos puestos de trabajo desaparecerán?

El 94% de los ejecutivos globales prevé que se eliminarán menos del 5% de los puestos de trabajo en los próximos dos años, y el 59% afirma que, en última instancia, la IA creará oportunidades de empleo en lugar de eliminarlas, lo que supone un aumento significativo con respecto al 33% que opinaba así en 2024, según recoge la revista Forbes.

Microsoft Research, la división de investigación de la compañía fundada por Bill Gates, publicó un artículo que revela las 40 profesiones con más probabilidades de verse afectadas por la inteligencia artificial: agentes de billetes y empleados de viajes, agentes de ventas de publicidad, analistas de gestión, analistas de investigación de mercado, analistas de noticias, reporteros y periodistas, anfitriones y anfitrionas, archivistas, asesores financieros personales, asistentes estadísticos, auxiliares de pasajeros, científicos de datos, conserjes, correctores y correctores de textos, demostradores y promotores de productos, desarrolladores web, educadores en gestión agrícola y doméstica, editores, empleados de corretaje, empleados de mostrador y de alquiler, escritores y autores, geógrafos, historiadores, intérpretes y traductores, locutores de radio y DJs, matemáticos, modelos, nuevos empleados de cuentas, operadores de centralita, operadores telefónicos, politólogos, profesores de Bibliotecología, Educación Postsecundaria, profesores de Economía, Educación Postsecundaria, profesores de negocios, educación postsecundaria, programadores de herramientas CNC, redactores técnicos, representantes de servicio al cliente, representantes de ventas de servicios, especialistas en relaciones públicas, telecomunicadores de seguridad pública y teleoperadores.

«Las máquinas podrán encargarse de las tareas repetitivas y rutinarias, pero eso nos permitirá enfocarnos en labores más creativas y productiva», señala Bill Gates. Y añade: «la IA puede escribir código, pero aún necesita supervisión humana experta para desarrollarse correctamente».