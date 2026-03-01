Quién es Alireza Arafi, el ayatolá que lidera el ‘periodo de transición’ hasta elegir al líder supremo de Irán

Este domingo ha sido nombrado el ayatolá Alireza Arafi como el tercer miembro del Consejo de Transición de Irán. Arafi es clérigo y jurista chií que actualmente ejerce como presidente del Centro de Gestión de los Seminarios Islámicos del país, miembro del Consejo de Guardianes y segundo vicepresidente de la Asamblea de Expertos para el Liderazgo.

Tras la confirmación de la muerte del sanguinario Alí Jameini, la dictadura de Irán ha establecido un periodo de transición –también conocido como triunvirato de transición o consejo de liderazgo temporal– para tomar el control del país. ¿El objetivo? Perpetuar el régimen de los ayatolás en Irán y eliminar cualquier posibilidad de un cambio político real en el país que asome la llegada del sah y la instauración de una monarquía constitucional, como pide la oposición.

El Consejo de Transición en Irán

El triunvirato será el encargado de liderar la transición hasta la elección del nuevo líder supremo de la República Islámica de Irán que releve al ayatolá Alí Jameini, asesinado por la operación conjunta de Estados Unidos e Israel este sábado.

Dicho consejo interino de liderazgo temporal está conformado por 3 figuras claves, según estipula el Artículo 111 de la Constitución iraní, y será el encargado de una manera conjunta liderar el país de manera temporal en plena sede vacante del líder supremo.

Masoud Pezeshkian: El actual presidente de Irán.

El actual presidente de Irán. Gholamhossein Mohseni Ejei: El jefe del poder judicial y una figura de la línea dura.

El jefe del poder judicial y una figura de la línea dura. El ayatolá Alireza Arafi, un alto jurista del Consejo de Guardianes: seleccionado por el Consejo de Discernimiento para completar el triunvirato encargado de la toma de decisiones.

Los medios locales afines a la República Islámica de Irán definen a Alireza Arafi como una figura clave que «entrelaza» la «autoridad religiosa y la influencia política que define la estructura de poder de Irán».

La elección del próximo Líder Supremo

Según la legislación iraní, el organismo encargado de elegir al líder supremo es la Asamblea de Expertos, cuerpo formado por 88 clérigos que se elige en las urnas cada cuatro años, la última vez en las elecciones de marzo de 2024.

La televisión estatal iraní anunció esta madrugada la muerte de Jamenei en su oficina el sábado en los ataques de Israel y Estados Unidos contra la República Islámica, una información que fue más tarde confirmada por el Gobierno y otros organismos.

También se confirmó la muerte de otros altos cargos como el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Mohamad Pakpur, y el secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani.