Sánchez ingresa 12 millones al año de Baleares por las concesiones del litoral pero no invierte un euro

El Gobierno de Sánchez ingresa 12 millones al año de Baleares por las concesiones del litoral a través de la Demarcación de Costas por el canon de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre (chiringuitos, embarcaderos, campos de boyas, etcétera) pero no invierte un euro en el cuidado y mantenimiento del mismo.

Pese a que en la recta final de la pasada legislatura se efectuó el traspaso de competencia a Baleares en materia de costas, éstas no afectaron a las obras de mantenimiento del litoral, y en este sentido, el ninguneo es total hasta tal punto que ni tan siquiera se ha convocado la Comisión Mixta para evaluar las inversiones de Demarcación de Costas, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de la ministra Sara Aagesen.

Ante este panorama de falta de inversiones, del Gobierno socialista, la Conselleria del Mar a través de la dirección general de Costas ha llevado a cabo una ronda de contactos con todos los municipios costeros del archipiélago, con el objetivo de conocer de primera mano cuáles son las necesidades de las infraestructuras de litoral ubicadas en el dominio público marítimo terrestre.

El resultado obtenido no ha hecho sino constatar lo que ya se había denunciado desde hace tiempo: la carencia total de atención por parte de la administración central, con problemas estructurales enquistados desde hace mucho tiempo y ante los que el Ministerio no ha mostrado ninguna voluntad de aportar soluciones reales.

El rosario de peticiones recibidas por el Govern de los municipios es interminable y, en muchos casos, coincidente. Incluyen actuaciones tan urgentes como la restitución, consolidación o estabilización de taludes, muros y acantilados, la mejora de los accesos a las zonas de litoral, la reparación de mobiliario defectuoso que amenaza peligro por los visitantes y usuarios, la sustitución de puentes y pasarelas en mal estado, la mejora o restitución de la señalización o la rehabilitación de las escolleras y muelles, entre muchos otros.

También son numerosas las solicitudes recibidas para emprender actuaciones en temas medioambientales como, por ejemplo, la restauración y correcta delimitación de las zonas dunares, la recuperación y regeneración de los arenales, la instalación de elementos de retención de sedimentos o, fines y sin embargo, la creación de zonas vegetales inundables.

Mención aparte merecen las casi cuarenta rampas de varada repartidas por el litoral. En este caso, la falta de mantenimiento y su mal estado de conservación supone un peligro evidente y impide su utilización por parte de los navegantes.

A estos déficits estructurales hay que añadir los efectos de los últimos episodios meteorológicos adversos, que han puesto a prueba las infraestructuras ya debilitadas, evidenciando la necesidad de una actuación planificada, preventiva y suficientemente dotada.

Los efectos de estas tormentas han sido especialmente negativos en todas aquellas infraestructuras y zonas de ecosistemas que han sufrido de manera particularmente destructiva las embestidas de la lluvia, el mar y el viento

Desde la Conselleria se ha intentado, reiteradamente, abordar estos problemas y encontrar soluciones reales, pero el Ministerio, no sólo no ha escuchado, sino que ha intentado impedir la actuación del Govern en asuntos de extrema gravedad. Es el caso, por ejemplo, de la playa de Cala en Porter, que sufrió graves desperfectos durante la DANA del verano de 2024.

Sin embargo, el Ministerio no actuó para restituir la playa, cuando era el competente para ello y cómo había asegurado por carta que lo haría, el propio Secretario de Estado. Finalmente, fue el Govern quien tuvo que ayudar al Ayuntamiento de Alaior para conseguir salvar la temporada turística.

Ante este panorama el PP ha exigido al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, aprobar y ejecutar un plan específico de inversiones para el litoral de las Islas Baleares, consensuado con el Govern, con dotación presupuestaria suficiente y una calendarización definida, tal y como figura en una moción registrada en el Parlament balear para su debate y votación.