La amnesia de Puente: de prometer en Palma acuerdos para el tren a cuatro meses sin contestar a Prohens

A punto de cumplirse cuatro meses de la única visita realizada a Baleares por Óscar Puente, el ministro de Transportes no ha cumplido ninguna de las promesas de aquella jornada.

Tras inaugurar el 10 de noviembre de 2025 el nuevo Paseo Marítimo de Palma, dijo haber disfrutado mucho con la visita: «He paseado los cuatro kilómetros del remodelado Paseo Marítimo de Palma y en estos escenarios es más fácil dialogar y llegar a acuerdos». En esa visita se le reclamó renovar el convenio ferroviario. No ha respondido en cuatro meses ninguna de las cartas que le ha enviado el Govern de Marga Prohens.

«En estos escenarios es muy fácil el diálogo y también los acuerdos. Estamos esperando unos datos de demanda y rentabilidad que solicitamos y nos hemos emplazado para reunirnos y abordar el futuro ferroviario de Mallorca», anunció Puente en Palma para referirse a las peticiones de Marga Prohens y del conseller de Movilidad, José Luis Mateo.

Cuatro meses después, el ministerio de Puente no ha respondido ni una sola de las varias cartas que se le han remitido desde el Consolat de Mar y desde la Conselleria recordándole que en noviembre había anunciado «reuniones». No sólo no se ha producido ninguna reunión desde entonces, sino que no ha respondido una sola de las misivas salidas desde Palma.

El accidente ferroviario de Adamuz le ha ocupado un tiempo determinado en el que ha aprovechado para anunciar inversiones de mejora en la red ferroviaria española. Mejoras de las que Baleares ha quedado totalmente excluida.

La Hoja de Ruta Balear, a la que tantas veces se ha referido Marga Prohens y que trasladó personalmente a Pedro Sánchez en su última visita a la isla, incluye la reanudación del convenio ferroviario de Mallorca. Un Govern que sigue a la espera de que Óscar Puente le convoque para la constitución de la comisión mixta anunciada para discutir los detalles técnicos y financieros del nuevo convenio.

El nuevo convenio ferroviario permitiría la participación del Gobierno Central en la financiación, por ejemplo, de la línea de tren a Llucmajor o del metro hasta Son Espases.