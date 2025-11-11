Un paseo por Palma ablanda a Puente: sí a nuevos convenios de carreteras y ferroviario con Baleares

«He paseado los cuatro kilómetros del remodelado Paseo Marítimo de Palma y en estos escenarios es más fácil dialogar y llegar a acuerdos». Frase del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que ha dado un vuelco en su relación con Baleares. Hasta hoy tiene en suspenso el convenio de carreteras con Mallorca y no ha hecho ninguna aportación para renovar el convenio ferroviario, más allá de plantear una línea de AVE en la isla. La presidenta del Govern, Marga Prohens, lo ha notado más receptivo.

Y es que Óscar Puente ha tendido la mano al Govern para impulsar la red ferroviaria de Mallorca y recuperar el convenio de carreteras. Así se ha expresado este lunes durante su visita a Palma para conocer de primera mano las obras de reforma del Paseo Marítimo de la ciudad, el cual ha recorrido acompañado por la presidenta del Govern, Marga Prohens.

Puente, durante su intervención en un acto celebrado posteriormente en la sede de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), ha reiterado su voluntad de analizar la viabilidad de las actuaciones previstas para ampliar la red ferroviaria mallorquina.

Esta cuestión, ha apuntado, es uno de los temas que han tratado durante la visita al Paseo Marítimo, en la que también ha participado el conseller de Vivienda, Movilidad y Transportes del Govern, José Luis Mateo.

«En estos escenarios es muy fácil el diálogo y también los acuerdos. Estamos esperando unos datos de demanda y rentabilidad que solicitamos y nos hemos emplazado para reunirnos y abordar el futuro ferroviario de Mallorca», ha indicado. El ministro ha refrendado el «máximo interés» que el Gobierno tiene en estos proyectos, dado que el ferrocarril es la «gran apuesta» por la movilidad sostenible.

Puente ha recordado que ya se han firmado sendos protocolos con Tenerife y Gran Canaria para impulsar los trenes en el archipiélago canario y ha considerado que «Mallorca no se puede quedar atrás».

«Estamos absolutamente comprometidos con el crecimiento de la red ferroviaria y el Gobierno estará a disposición del Govern para avanzar en este terreno», ha insistido.

Respecto al convenio de carreteras ha asegurado que «no hay ningún problema para seguir avanzando» en su recuperación. Sin embargo, no ha hecho ninguna mención a la propuesta de su departamento de incluir en el convenio una línea de AVE en Mallorca.

Puente, por otra parte, ha reivindicado que el incremento del descuento para residentes en los vuelos hasta el 75% ha supuesto un ahorro de 1.320 millones de euros para los ciudadanos del archipiélago desde 2018. Solo este 2025, ha indicado, se han subvencionado 587 millones de euros a los residentes de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.

El ministro ha recordado que las aerolíneas próximamente recibirán unos 350 millones de euros del Gobierno para adelantar esta subvención y ha garantizado que no hay relación directa entre las plazas ofertadas y los retrasos en el pago de estas cuantías.

De hecho, ha asegurado que este año hay mejor conectividad entre Baleares y otros puntos de España como Málaga, Zaragoza o Alicante.