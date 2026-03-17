Un matrimonio mallorquín a la gresca con su fotógrafo: se niega a enviarles las fotos de su boda

Lo que estaba destinado a ser uno de los días más luminosos de sus vidas ha terminado convirtiéndose en una amarga pesadilla. Un matrimonio mallorquín se ha visto envuelto en un conflicto inesperado con el fotógrafo de su boda, quien se niega a entregarles las imágenes que capturó durante el enlace.

Los protagonistas de esta historia son Sandra de Jaume, pintora de profesión, y Gabriel Morell, productor. Se conocieron en 2014, en el contexto de una exposición dedicada a la mujer. Aquel encuentro tuvo algo de amor a primera vista, típica de una película de Hollywood. Doce años después, decidieron dar el paso definitivo y comprometerse de por vida sobre un altar.

El pasado 30 de septiembre celebraron su boda en uno de los escenarios más emblemáticos de Mallorca: la Catedral. En concreto, eligieron una capilla singular, intervenida por el reconocido artista mallorquín Miquel Barceló, cuya obra dota al espacio de una atmósfera casi onírica. Allí, rodeados por centenares de familiares y amigos, tuvo lugar una ceremonia solemne.

Pero no todo ha resultado ser de color rosa como prometía aquel día. Para inmortalizar el evento, la pareja confió en un fotógrafo que ya había colaborado anteriormente con Sandra en catálogos de exposiciones. El acuerdo entre ambos no se cerró en términos económicos convencionales: a cambio del reportaje, ella se comprometía a realizar un cuadro como retrato de cuatro personas.

Durante la jornada, el fotógrafo cumplió con su cometido. Capturó imágenes en la casa de los novios, en la capilla y durante el convite. Sin embargo, más de cinco meses después, las fotografías siguen sin llegar a manos de la pareja.

El desencuentro surgió cuando Sandra propuso realizar los retratos en un estilo más abstracto del inicialmente esperado, ya que ella había cambiado de estilo de dibujar semanas nates. La negativa del fotógrafo a aceptar esta variación abrió una grave grieta en el acuerdo. En un intento por resolver la situación, ella llegó a ofrecerle una compensación económica a cambio de las imágenes, pero tampoco hubo entendimiento.

Lejos de acercar posturas, el conflicto se ha agravado y perdurado demasiado en el tiempo. Ahora, el fotógrafo exige un total de 4.000 euros por entregar el material en bruto, sin editar ni retocar.

Frente a esta indeseable situación, Sandra de Jaume y Gabriel Morell se han visto obligados a reconstruir los recuerdos de su boda de la única forma posible: pidiendo a sus invitados que les envíen, a través de sus teléfonos móviles, las fotografías que, por suerte, tomaron aquel día por su propia cuenta. De no ser por esos fragmentos dispersos, su celebración habría quedado sin imágenes.

Lo peor es que la historia no acaba aquí. Según aseguran los afectados, el fotógrafo no para de acosarles y amedrentarles. «No para de coaccionarnos viniendo a nuestra casa a molestar. Cada vez que hemos intentado dialogar con él, casualmente han aparecido pastillas en nuestro jardín para intentar envenenar a nuestros perros», denuncian en un vídeo que han remitido a OKBALEARES.

Ante esta injusticia, los novios han decidido poner este caso en manos de la Guardia Civil por un posible delito de maltrato animal y allanamiento de morada.