Horario y dónde ver la última hora de las elecciones del Real Madrid en directo

Este domingo 7 de junio se celebran las elecciones a la presidencia del Real Madrid. Florentino Pérez y Enrique Riquelme se disputan unas elecciones que desarrollarán entre las 09:00 horas y las 20:00 horas en el Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Real Madrid. Alrededor de 100.000 socios están llamados a las urnas y el club ha habilitado una lanzadera de autobuses gratuitos hasta Valdebebas. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre dónde ver las elecciones del Real Madrid.

El Real Madrid celebra este domingo 7 de junio las elecciones a la presidencia del club en las que compiten Florentino Pérez y Enrique Riquelme. El presidente más laureado de la historia del club parte como favorito ante el empresario alicantino de 37 años que busca competir ante el hombre que ha transformado la historia reciente del club. Según la encuesta realizada por Data 10 para OKDIARIO, Florentino Pérez ganaría las elecciones con el 77,3% de los votos por el 22,7% de Enrique Riquelme.

La Junta Electoral del Real Madrid ha informado a sus socios que las votaciones se llevarán a cabo entre las 9:00 horas y las 20:00 horas, de forma ininterrumpida, en el Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Real Madrid (Avenida Alejandro de la Sota s/n – Madrid), en donde quedarán instaladas las correspondientes mesas electorales. También ha habilitado un servicio de autobuses gratuitos para que puedan llegar a Valdebebas sin problema. Estas son las salidas:

Avenida del Partenón, 14 (Barajas). Próximo a la salida de metro Campo de las Naciones.

Calle Mateo Inurria, 11 (Chamartín). Próximo al intercambiador de Plaza de Castilla.

Avenida de América, 14 (Salamanca). Próximo al intercambiador de Avenida de América.

Dónde ver las elecciones del Real Madrid

Las elecciones a la presidencia del Real Madrid se celebrarán el domingo 7 de junio entre las 9:00 horas y las 20:00 horas. ¿Y dónde se pueden ver las elecciones? Las elecciones se podrán ver a través de Real Madrid TV, que informará de todo lo que suceda durante el día y también informará al momento de los resultados cuando se produzcan.

En OKDIARIO también te informaremos a través de un directo de todo lo que sucede antes, durante y después de las primeras elecciones a la presidencia del Real Madrid en dos décadas. El Real Madrid busca presidente y Florentino Pérez compite contra Enrique Riquelme por acceder a la presidencia del equipo más laureado de la historia del fútbol.