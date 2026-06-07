OKEncuesta a la salida de las urnas: Florentino Pérez ganaría las elecciones con casi el 60% de los votos

OKDIARIO ha hecho una encuesta a la salida de las urnas para ver cómo estarían las elecciones a la presidencia del Real Madrid en estos momentos. Tras entrevistar a 100 socios, Florentino Pérez ganaría con casi el 60% de los votos. Muchos de los socios han venido desde Alicante, Mérida y otros puntos de España solamente para votar.

En la encuesta realizada por este periódico en Valdebebas se han entrevistado a socios de todas las edades y de las distintas ciudades de España desde las que se han desplazado. En total, OKDIARIO ha preguntado a 100 socios y el resultado ha sido el siguiente: 59 votos para Florentino, 39 para Riquelme y 2 en blanco.

Los socios han respondido a la llamada de los candidatos y, a pesar de las dificultades que hay para desplazarse por la visita del Papa a Madrid, han seguido las recomendaciones del club para desplazarse hasta el Pabellón de Baloncesto de Valdebebas para ejercer su derecho al voto.

Así, según estas votaciones, Florentino Pérez sería reelegido presidente del Real Madrid con el 59% de los votos frente al 39% de Enrique Riquelme. Esto supondría la llegada de José Mourinho al banquillo y de jugadores como Dumfries y Konaté. Además, el martes el nuevo presidente anunciaría la bomba de 150 millones de euros que tiene preparada.