El Real Madrid anuncia la renovación de Vinicius hasta 2032

El Real Madrid ha anunciado el acuerdo de renovación del contrato de Vinicius hasta 2032. El futbolista brasileño ha ampliado su contrato, tras la reunión mantenida el miércoles entre el club y sus representantes. De esta manera, amplía su vínculo con el club por cinco temporadas más, puesto que finalizaba en junio de 2027. En un extenso comunicado en el que destacan su amplio palmarés logrado hasta la fecha, el club anuncia que seguirá seis temporadas más –contando la que le quedaba de contrato– vistiendo la elástica madridista.

Una noticia que llega horas después de cerrarse el acuerdo. El club y los agentes del jugador se reunían el miércoles en Valdebebas, en una cumbre en la que el Real Madrid realizaba la oferta definitiva por un jugador que es una de las piezas claves en la actualidad para el club. De hecho, en el comunicado en el que anuncian su renovación, le señalan como «uno de los jugadores más importantes de una de las etapas más exitosas de nuestra historia».

Vinicius daba el visto bueno a su continuidad en el club y espantaba la posibilidad de marcharse al Arsenal, que aparecía en el horizonte como su destino en caso de no alcanzar un acuerdo con el Real Madrid. Los blancos no contemplaban la opción de que no renovase y siguiese, marchándose libre el verano que viene. Si no había firma, debía salir en este mercado. Algo que, al final, no sucederá.

El brasileño llegó al club en 2018 y fue de la mano de Solari cuando comenzó a contar con peso real en las filas madridistas, tras unos meses donde el técnico argentino le tuvo también en el filial. Aunque su irrupción llegaría a partir de la siguiente temporada, de la mano de Zidane, y se consagraría con Carlo Ancelotti.

Bajo el mando del italiano llegó a ser el mejor jugador del mundo. Algo que, por otro lado, no se le llegó a reconocer con el Balón de Oro. Sí que recibió el The Best de la FIFA en 2024, tras la consecución de la Champions League, donde fue pieza fundamental. De hecho, las dos con las que cuenta ya en su palmarés llevan su firma en las finales: en el 1-0 al Liverpool en 2022 y en el 2-0 al Dortmund en 2024.

Vinicius terminaba contrato en 2027 y, con esta renovación, se mantendrá vinculado al Real Madrid hasta 2032. Para entonces, contará con 32 años y 14 en el club al que dio el salto desde Flamengo nada más cumplir la mayoría de edad.

Renovación de Vinicius hasta 2032

El Real Madrid C. F. y Vinicius Jr. han acordado la ampliación del contrato de nuestro jugador, que queda vinculado al club hasta el 30 de junio de 2032.

Vinicius Jr. llegó al Real Madrid en julio de 2018, con 18 años. En sus ocho temporadas defendiendo nuestra camiseta, ha disputado 375 partidos, en los que ha marcado 128 goles y ha ganado 14 títulos: 2 Champions League, 3 Mundiales de Clubes, 2 Supercopas de Europa, 3 Ligas, 1 Copa del Rey y 3 Supercopas de España.

Su contribución a todos estos títulos ha sido trascendental por su juego, sus asistencias y sus goles, entre ellos los que marcó en las dos últimas finales de Champions League que ha ganado el Real Madrid: la Decimocuarta (París, 2022) y la Decimoquinta (Londres, 2024).

En esta etapa con el Real Madrid, Vinicius ganó el Premio The Best al Jugador de la FIFA 2024, fue designado Balón de Oro de la Copa Intercontinental 2024, Mejor jugador de la Champions League 2023-2024, Balón de Oro del Mundial de Clubes 2022 y Mejor Jugador Joven de la Champions League 2021-2022.

Además, fue incluido en el once mundial por la FIFA (2024), también dos veces en el FIFA FIFPro World11 (2023 y 2024) y en tres ocasiones en el mejor equipo de la temporada de la Champions League (2021-2022, 2022-2023 y 2023-2024).

Vinicius Jr. se ha convertido en uno de los jugadores más importantes de una de las etapas más exitosas de nuestra historia.