A Pedro Martínez no le tiembla el pulso en su debut: Llull se queda fuera del Dubai-Real Madrid

A Pedro Martínez no le ha temblado el pulso en su debut como entrenador del Real Madrid. El técnico catalán ha dejado fuera de la convocatoria para su primer partido oficial al frente del equipo blanco a Sergio Llull. El capitán madridista es uno de los cuatro descartes para la semifinal de la Supercopa de la Euroliga contra el Dubai Basketball en Abu Dabi (19:00 horas).

Gabriele Procida, inutilizado durante la pasada temporada por Sergio Scariolo, y los dos últimos fichajes del Real Madrid, Damian Jones y Nick Smith Jr, son los otros tres descartes de Pedro Martínez, que se estrena en este nuevo torneo que se disputa en formato Final Four. El primer finalista es Olympiacos, que ha vencido a Fenerbahce en un desenlace épico de la primera semifinal.

La ausencia de Llull es llamativa. Pese a producirse a inicios de campaña, el capitán en el Real Madrid siempre ha tenido minutos, incluso en choques decisivos como el de este viernes, tanto con Scariolo como con Chus Mateo en el banquillo. Sin embargo, Pedro Martínez se ha atrevido a prescindir del balear, que renovó este verano por una temporada más y, cuando juegue, arrancará su vigesimoprimera como madridista.