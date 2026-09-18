La pantalla mágica de Mourinho revoluciona los entrenamientos del Real Madrid

José Mourinho ha instalado una pantalla gigante en los campos 1 y 2 de Valdebebas para modernizar y agilizar las sesiones tácticas del Real Madrid. La herramienta, situada a pie de césped y con capacidad para desplazarse al interior de las instalaciones, permite al entrenador detener el trabajo y enseñar inmediatamente a sus jugadores los movimientos que deben corregir.

La pantalla funciona como una pizarra digital. En ella se pueden proyectar infografías sobre los sistemas de juego, animaciones, recreaciones de acciones y vídeos de los rivales. Mourinho puede mostrar una jugada y trasladarla al césped al instante, con los futbolistas colocados ya en sus respectivas posiciones. De esta manera, la explicación teórica y su ejecución práctica forman parte de un mismo ejercicio. La herramienta ya se utiliza en el campo principal de Valdebebas.

El objetivo también es evitar las largas sesiones de vídeo en una sala cerrada. El cuerpo técnico pretende que el análisis sea más rápido, dinámico e intuitivo, manteniendo la atención de una plantilla que necesita estímulos constantes. Los jugadores han recibido de buen grado un método que les permite entender visualmente cada corrección sin interrumpir durante demasiado tiempo el entrenamiento. Luis Enrique, por ejemplo, también es partidario de este método.

La pantalla representa la evolución de Mourinho durante los 13 años transcurridos desde su primera etapa en el Real Madrid. El portugués continúa obsesionado con la táctica y el detalle, pero ahora dispone de un cuerpo técnico más amplio y de nuevas herramientas tecnológicas. Todo está pensado para que su mensaje llegue más rápido y con mayor claridad a los jugadores.