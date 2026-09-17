Fechas y horarios del Real Madrid en la Supercopa de España 2027

El Real Madrid ya conoce el camino que deberá recorrer para conquistar la Supercopa de España de 2027. La competición se celebrará por primera vez en Estambul y el conjunto madridista se enfrentará a la Real Sociedad en la segunda semifinal. El partido se disputará el miércoles 3 de febrero, a partir de las 20:00 horas -horario peninsular español-, en el Tüpraş Stadium, el estadio del Besiktas.

El equipo blanco tendrá que superar al conjunto donostiarra para conseguir su billete para la gran final, programada para el sábado 6 de febrero, también a las 20:00 horas. El encuentro decisivo se celebrará en el Ali Sami Yen, el imponente estadio del Galatasaray, con capacidad para más de 50.000 espectadores.

Un día antes de la semifinal del Real Madrid se disputará el Barcelona-Atlético de Madrid. Catalanes y rojiblancos se enfrentarán el martes 2 de febrero, a las 20:00 horas, en el Chobani Stadium del Fenerbahçe. El ganador será el posible rival de los blancos o de la Real Sociedad en la lucha por el primer título nacional de la temporada.

Tres estadios para la Supercopa

La gran novedad presentada por la Real Federación Española de Fútbol es que cada encuentro se jugará en un estadio diferente. La organización pretende convertir la Supercopa en un gran acontecimiento para toda Estambul y espera reunir a más de 150.000 espectadores entre las dos semifinales y la final.

La RFEF ha definido la hoja de ruta después de firmar los acuerdos necesarios con las autoridades turcas. Estambul sustituirá de manera excepcional a Arabia Saudí, que no puede albergar esta edición por la coincidencia con la Copa de Asia y que recuperará la competición en 2028.

El Real Madrid, por lo tanto, ya puede marcar en rojo dos fechas en su calendario. Primero deberá acabar con la Real Sociedad en el estadio del Besiktas y, tres días después, tratará de levantar el título en territorio del Galatasaray. Un camino corto, pero tremendamente exigente, para conquistar Estambul.