Por qué el Real Madrid no juega la Supercopa de España de baloncesto y sí la de la Euroliga

El Real Madrid tendrá un comienzo atípico de temporada en este curso 2026/27. El conjunto blanco acostumbra a iniciar la competición oficial en la Supercopa de España. Un torneo en el que ha participado, desde su regreso en el año 2004, en todas las ediciones celebradas hasta la fecha, con la excepción del año 2008. Tras 17 años de apariciones ininterrumpidas en la Supercopa nacional, el Real Madrid disputará en su lugar la nueva Supercopa europea creada por la Euroliga en este inicio de campaña.

Una vez superada la pretemporada, el cuadro dirigido por Pedro Martínez iniciará la competición en la Supercopa europea. Los blancos disputan las semifinales ante Dubai Basketball, que ejerce como local en Emiratos Árabes en este torneo de nuevo cuño. El Real Madrid se mide en Abu Dabi al anfitrión el viernes 18 de septiembre (19:00 horas) en la segunda semifinal. Antes, Olympiacos, vigente campeón de la Euroliga, y Fenerbahce se verán las caras en el estreno oficial de esta nueva competición.

¿Por qué el Real Madrid no juega la Supercopa de España?

La ausencia del Real Madrid en la Supercopa de España ha permitido que la nueva Supercopa europea de la Euroliga pueda disputarse este fin de semana. El torneo español no contará con la presencia de los blancos por segunda vez desde su regreso en 2004. La temporada del Real Madrid bajo el mando de Sergio Scariolo, pese a su dominio en liga regular y su clasificación a tres de las cuatro finales posibles, no fue suficiente para sumar ningún título a las vitrinas del club.

Las derrotas en las finales de la pasada Supercopa y Copa del Rey han provocado la ausencia del conjunto merengue en la presente edición de la Supercopa Endesa. El torneo español cuenta con la presencia de Valencia Basket, ganador de la pasada Liga Endesa y de la Supercopa; Baskonia, que derrotó al Real Madrid en la final de la Copa del Rey; Joventut de Badalona, anfitrión del torneo; y FC Barcelona, finalista liguero. El equipo blanco, después de perder las vías de clasificación como ganador de Supercopa y/o Copa del Rey, desechó su última oportunidad cayendo en cuartos de final de los playoffs de la Liga Endesa ante Tenerife.

Por este motivo el Real Madrid juega la Supercopa de la Euroliga

La nueva Supercopa europea impulsada por la Euroliga coincide en su calendario con la Supercopa de España en esta temporada 2026/27. Ambas se disputan los próximos días, con el título continental comenzando el viernes 18 y el torneo celebrado en Badalona iniciando el sábado 19 de septiembre. El Real Madrid sí ha logrado su billete para el torneo europeo, que también reúne a cuatro equipos. Por el momento, el reglamento del torneo establece criterios que premia el rendimiento en las rondas finales.

🔜 Supercopa de la Euroliga pic.twitter.com/iSdLaP6GeT — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) September 16, 2026

Dubai BC, en cambio, ha accedido a la Supercopa europea de la Euroliga en calidad de anfitrión. Olympiacos, Real Madrid y Fenerbahce lo han hecho por méritos deportivos en el torneo continental. El conjunto griego y el español han clasificado como finalistas de la pasada Euroliga, mientras que el Fenerbahce ha obtenido el premio por su triunfo en 2025. Los cuatro conjuntos lucharán desde este viernes por abrir el palmarés de este nuevo torneo europeo.