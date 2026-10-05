Tchouaméni ya está avisado. José Mourinho sabe que puede tener un problema importante en el centro de la defensa para enfrentarse al Villarreal y el francés vuelve a aparecer como la solución de emergencia. Ibrahima Konaté continúa recuperándose del esguince que sufrió en el ligamento colateral de la rodilla derecha y, aunque todavía queda una semana para el encuentro, no está al cien por cien y su presencia está en el aire. Las sensaciones son positivas y se espera que llegue, pero aún hay que esperar. Además, Huijsen está sancionado, Asencio lesionado y Militao aún no está listo. Sólo queda Rüdiger.

En el Real Madrid no quieren correr riesgos. Konaté abandonó la concentración de Francia después de lesionarse durante un entrenamiento y regresó inmediatamente a Valdebebas. Las pruebas descartaron un problema de gravedad, pero su evolución está siendo vigilada al milímetro. El objetivo es recuperarle completamente y evitar cualquier recaída que pueda comprometer un mes especialmente importante. Por eso Mourinho ya contempla alternativas. Y la principal tiene nombre y apellido: Aurélien Tchouaméni.

Tchouaméni, preparado

El francés sabe que puede tocarle retrasar nuevamente su posición. No sería ninguna novedad. Tchouaméni lleva años funcionando como solución de emergencia en el centro de la defensa y acumula más de una veintena de apariciones como central en Liga con el Real Madrid.

Una posición que nunca ha sido la suya, pero en la que sus características le permiten rendir. Tchouaméni mide 1,87 metros y ofrece poderío aéreo, capacidad para corregir y, especialmente, una salida de balón poco habitual en un central. Su condición natural de mediocentro permite al Madrid ganar un futbolista capaz de superar líneas desde atrás y asumir riesgos con la pelota.

Los números explican esa seguridad. Esta temporada se mueve alrededor del 95% de acierto en el pase, manteniendo la fiabilidad con balón que siempre ha caracterizado su juego. Además, su capacidad de anticipación y recuperación permite al Madrid defender hacia delante sin necesidad de convertirle en un central puramente físico. Mourinho sabe que pierde un centrocampista importante cuando le retrasa, pero también que gana una solución fiable donde ahora puede necesitarla.

El problema de Konaté

Todo dependerá de Konaté. El central sufrió el problema en la rodilla durante su concentración con Francia y tuvo que regresar antes de tiempo a Madrid. Desde entonces trabaja pensando en volver cuanto antes, aunque en el club no quieren convertir el Villarreal en una obligación.

A una semana del encuentro todavía no está descartado, pero tampoco está garantizado que pueda jugar. La prioridad es que regrese cuando esté completamente recuperado. Especialmente teniendo en cuenta lo que viene después.

El calendario entra en una fase importante y en el horizonte aparece el Clásico contra el Barcelona a finales de octubre. Forzar ahora a Konaté y arriesgarse a una recaída sería un problema todavía mayor.

Mourinho no quiere otro riesgo

La situación defensiva tampoco invita a demasiadas alegrías. Militao continúa con su proceso para recuperar completamente la normalidad y las diferentes ausencias han reducido considerablemente las alternativas naturales en el centro de la defensa durante este comienzo de temporada.

Por eso Tchouaméni está preparado. Mourinho ya sabe que el francés puede ofrecerle salida de balón, contundencia aérea y lectura defensiva. No será exactamente lo mismo que tener a Konaté, pero tampoco sería una improvisación.

El francés conoce la posición. La ha ocupado muchas veces. Y el entrenador sabe que puede recurrir a él. Ahora todo queda pendiente de la rodilla de Konaté. Queda una semana para el Villarreal y todavía existe margen para que el central francés dé un paso adelante en su recuperación. Pero en el Real Madrid no quieren jugar con fuego. Si Konaté no llega al cien por cien, no habrá riesgos. Tchouaméni ya está avisado.