Abascal retrata a Sánchez: «Las mujeres son el colectivo más estafado por este Gobierno»

Santiago Abascal, presidente de Vox y candidato a la presidencia del Gobierno, ha retratado este sábado a Pedro Sánchez: «Las mujeres son el colectivo más estafado por este Gobierno». Así lo ha sentenciado en un mitin en Murcia, en el que ha subrayado que la elección el próximo 29 de noviembre es «o España o la mafia».

«Si hay un colectivo en España que ha sido estafado por este gobierno es precisamente el de las mujeres que han visto la multiplicación de las violaciones», ha señalado Abascal.

Y ha apuntado que «la violencia contra las mujeres y que los asesinos de mujeres siguen, y que todos los años se produce el mismo número de crímenes porque las leyes que las debían proteger ni las protegen y, además, convierten al conjunto de los hombres en sospechosos y culpables».

El presidente de Vox se ha comprometido a «acabar con esas leyes injustas que ni protegen a la mujer ni defienden la presunción de inocencia de los hombres». «Vamos a poner a los violadores en las cárceles y a mandar a sus países a los fanáticos que quieren tapar a las mujeres bajo cárceles de tela o a los delincuentes sexuales extranjeros a los que no queremos ni en nuestras calles ni en nuestras cárceles fuera de aquí», ha proclamado.

Abascal ha recalcado que la ciudadanía tiene en su mano el 29-N «una alternativa que devuelva la esperanza a los españoles o la continuidad de una mafia corrupta, mentirosa, traidora y destructora».

En su intervención también ha destacado que los jóvenes «tienen derecho a tener un salario digno, acceder a una vivienda, formar familia, quedarse en su tierra, en Murcia, en España, a no tener que emigrar si no quieren, a echar raíces en su propia patria, junto a sus padres, junto a sus abuelos». Y ha pedido «devolver también la esperanza a los hombres y mujeres del campo», agricultores y ganaderos que «esperaban poder ceder a sus hijos, a sus nietos» las explotaciones que habían creado y que hoy «ya muchos lo consideran imposible».

También ha abogado por la desregulación de nuestra economía, la eliminación de todas las normativas que ahogan al campo y a la industria y por la rebaja fiscal a los trabajadores.

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