Estas son las pulseras antimaltrato defectuosas de Igualdad que se consiguen en ‘AliExpress’

El sindicato mayoritario de la Policía Nacional, Jupol, ha publicado en redes sociales imágenes de pulseras antimaltrato que se consiguen en AliExpress y Alibaba, plataformas online de comercio de bajo coste, como las utilizadas por el sistema de control Cometa del Ministerio de Igualdad y que han registrado fallos.

«Las pulseras de AliExpress del Gobierno más feminista de la historia…», ha denunciado Jupol en un mensaje publicado junto a las imágenes de dichas pulseras, que, según sus afiliados en las Unidades de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional (UFAM), son del tipo de las que usa el Ministerio de Igualdad dirigido por la socialista Ana Redondo.

Asimismo, a través de un comunicado, Jupol ha denunciado «la grave precariedad en la atención a las víctimas de violencia de género en España, fruto de la falta de personal especializado en las Unidades de Familia y Mujer (UFAM) y de la dependencia de sistemas fallidos como las pulseras de control telemático gestionadas por el centro Cometa».

Desde Jupol, «queremos poner en valor el trabajo incansable y profesional de los policías de las UFAM, que pese a su enorme compromiso no cuentan con personal suficiente para atender la gran cantidad de casos que afrontan a diario», subrayan.

«La consecuencia directa es que la inmensa mayoría de las víctimas son atendidas en las Oficinas de Denuncias y Atención al Ciudadano (ODAC), por policías que, aunque lo hacen con la máxima profesionalidad, no disponen de la formación especializada ni de los espacios privados que exige la normativa vigente», lamentan.

Además, desde el sindicato mayoritario de la Policía Nacional sostienen que «la Dirección General de la Policía está incumpliendo de forma sistemática lo que la propia normativa establece: que las víctimas deben ser atendidas ‘en un entorno privado, alejado tanto de menores como de cualquier otra persona’ y por personal ‘especializado en el tratamiento de la violencia de género y doméstica’», enfatizan.

