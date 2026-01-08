El Ministerio del Interior acaba de anunciar que no va a multar a durante un tiempo a los conductores que todavía no lleven en su vehículo la baliza V16, que es de uso obligatorio desde este 1 de enero de 2026. Este anuncio lo ha hecho Fernando Grande-Marlaska y con esta flexibilidad en la decisión se pretende facilitar el periodo de adaptación del uso de este nuevo dispositivo.

Este anuncio lo ha hecho Grande-Marlaska, durante la presentación de las cifras de siniestralidad vial que se corresponden con los datos de 2025. Un año en el que 103 peatones perdieron la vida, casi el 10% del total de 1.119 víctimas mortales registradas en accidentes de tráfico. Con esta nueva baliza V16 se trata de frenar el número de fallecidos por atropello en las carreteras españolas.

Estas nuevas cifras de accidentes se producen en un contexto de incremento de la movilidad. Durante 2025, se registraron 478,6 millones de desplazamientos en carreteras interurbanas, lo que representa una subida del 3% respecto al año anterior. «El número de fallecidos sigue siendo demasiados, un precio muy alto para la sociedad española», ha manifestado Grande-Marlaska, que ha pedido a los conductores «responsabilidad, sentido común y buen hacer» para el nuevo año. Durante 2025, hubo 36 días sin víctimas mortales frente a 44 de 2024.

Un margen sin sanciones para el uso de la baliza

Así, Grande-Marlaska abordar la polémica por la obligatoriedad del uso de la baliza V-16, que tiene el objetivo de reducción las muertes en carreteras. «Evita el riesgo de bajarse a poner los triángulos, permite una iluminación a un kilómetro de distancia y el estar en el sistema de vehículo conectado», ha indicado el ministro del Interior.

Por otro lado, Grande-Marlaska ha informado de que habrá «un periodo razonable» en el que primara la información sobre la sanción por parte de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y de la DGT. No ha querido decir cuánto durará ese periodo y ha mantenido que se busca priorizar «un sistema para salvar vidas».

Grande-Marlaska también ha recordado que varios países europeos están pendientes de la implantación de este sistema para ver si lo adoptan ellos también y que Reino Unido y Luxemburgo han prohibido ya el uso de los triángulos de avería por su peligrosidad.

El ministro del Interior también ha recordado que no se captan datos y que su aprobación contó con el voto favorable de las 85 asociaciones de víctimas que integran el Consejo de Tráfico y Seguridad Vial, además del visto bueno de la Agencia Española de Protección de Datos. «Obedece sólo a la seguridad vial. No obedece a efectos recaudatorios y sancionador. Se trata de garantizar la seguridad y hacerlo en términos razonables», ha afirmado Grande-Marlaska. «Espero que la tengan todos los vehículos», ha añadido.