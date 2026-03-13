El BOE lo confirma: habrá puente el 19 de marzo por San José en estas comunidades de España

El próximo 19 de marzo, fecha en la que se celebra el Día de San José, será festivo en varias comunidades autónomas de España. Así lo recoge el calendario laboral publicado en el Boletín Oficial del Estado, que establece los días festivos nacionales y autonómicos para 2026.

Aunque no se trata de una fiesta que se celebre en todo el país, sí seguirá siendo jornada no laborable en determinados territorios donde la festividad tiene una fuerte tradición. En estos lugares, el 19 de marzo permitirá disfrutar de un pequeño descanso, y además de celebrar el Día del Padre.

Comunidades donde será festivo

El Día de San José se mantiene como festivo autonómico en la Comunidad Valenciana y en la Región de Murcia, donde esta fecha sigue teniendo una gran relevancia cultural y religiosa.

En el caso de la Comunidad Valenciana, la festividad coincide además con el período de las Fallas Valencia, una de las celebraciones más importantes y multitudinarias en España y que termina precisamente el 19 de marzo con la tradicional quema de los monumentos falleros.

Por este motivo, este festivo está muy ligado a la cultura local y a una de las fiestas más conocidas en el país.

Un posible puente de marzo

Dependiendo de cómo se organice el calendario laboral o escolar, este festivo puede dar lugar a un pequeño puente para aquellos que vivan en las comunidades donde el 19 se mantiene como no laborable.

Aunque en otros territorios de España el 19 de marzo no aparece como festivo oficial, sí que se celebra el Día del Padre en toda España, ocasión especial para todos los padres.

Festivo con tradición histórica

El Día de San José ha sido tradicionalmente una jornada festiva en muchas partes del territorio nacional. Sin embargo, con las reformas del calendario laboral que se han ido aplicando en las últimas décadas, algunas comunidades decidieron mover o eliminar esta festividad a otra fecha.

Para muchos ciudadanos, este día supone una gran oportunidad para disfrutar de un breve descanso antes de la llegada de la Semana Santa, que este 2026 tendrá lugar del 29 de marzo al 5 de abril de 2026.