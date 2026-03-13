Ofrenda Fallas de Valencia 2026: horario, dónde ver y recorrido

La ofrenda floral a la Virgen de los Desamparados es uno de los momentos más importantes de las Fallas de Valencia 2026. Este acto tendrá lugar el próximo martes 17 de marzo y el miércoles 18 de marzo, cuando miles de falleros acudirán a la plaza de la Virgen para vestir de flores a la «Geperudeta». Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la ofrenda de flores en las Fallas de Valencia 2026.

La ofrenda floral a la Virgen de los Desamparados es uno de los momentos más emotivos de las Fallas de Valencia 2026, y como suele ser habitual cada año, este acto se celebrará en los días previos al jueves 19 de marzo, día en el que se celebra la festividad de San José y tiene lugar la Crema que pone punto y final a las fiestas de la capital de la Comunidad Valenciana. Con la quema de la falla del Ayuntamiento se dice adiós a las Fallas 2026 y se inauguran las próximas Fallas de 2027.

La ofrenda de flores de las Fallas de Valencia 2026 tendrá lugar en dos actos, el martes 17 de marzo y el miércoles 18 de marzo, en los que miles de falleros llevarán claveles blancos, rojos y rosas para vestir a la Virgen de los Desamparados, conocida cariñosamente como la «Geperudeta». Durante estos días, las comisiones falleras desfilarán por la plaza de la Virgen en un trayecto que comenzará a las 15.30 horas y la 01.00 horas de la madrugada.

La Junta Central Fallera ha establecido un orden y las distintas comisiones falleras irán entrando por la calle de La Paz y la calle San Vicente. la Fallera Mayor de Valencia, Carmen Prades Gil, y su Corte de Honor, acompañadas por los componentes de JCF y la Banda Municipal de Valencia, será la comitiva que cierre esta ofrenda floral a la Virgen de los Desamparados que finalmente lucirá vestida con un manto impoluto y precioso de claveles.

Calendario completo de la ofrenda de Fallas 2026: horarios y orden

Martes 17 de marzo

09:00 horas: Entrega de premios En la tribuna instalada en el Ayuntamiento para el reparto de premios obtenidos por las fallas en las diferentes secciones, así como de los concursos de calles iluminadas, presentaciones y llibrets de falla.

14:00 horas: Mascletá en Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia del Mediterráneo.

15:30 horas: Ofrenda de flores a la Mare de Déu.

OFRENDA – CALLE LA PAZ

15:30 horas: Rascanya

17:10 horas: Camins al Grau

18:55 horas: Ruzafa A

19:55 horas: Ruzafa B

20:40 horas: Pla del Reial-Benimaclet

22:40 horas: Canyamelar-Grau-Nazaret

00:10 horas: La Xerea

OFRENDA – CALLE SAN VICENTE

15:30 horas: Patraix

16:45 horas: Botànic-La Petxina

17:45 horas: El Carmen

18:30 horas: Jesús

19:45 horas: Quart de Poblet-Xirivella

21:25 horas: La Creu Coberta

22:40 horas: El Pilar-Sant Francesc

23:55 horas: La Seu-El Mercat

00:25 horas: Casas Regionales

00:35 horas: Juntas Locales

00:45 horas: Falla de la Fallera Mayor Infantil de Valencia, Marta Mercader Roig, la falla Alberique-Héroe Romeu

00:50 horas: Comitiva Oficial delegaciones de Burgos, Murcia, Castellón y Alicante

00:55 horas: Últimas cinco Falleras Mayores Infantiles de Valencia

01:00 horas: Fallera Mayor Infantil de Valencia, Marta Mercader Roig y su Corte de Honor. Acompañadas de los componentes de JCF y la Banda Municipal de Valencia

23:59 horas: Castillo de fuegos artificiales en el puente de Monteolivete. Pirotecnia Zaragozana.

Miércoles 18 de marzo

10:00 horas: Homenaje al poeta Maximiliano Thous, en su monumento, situado en el cruce de las calles Sagunto y Maximiliano Thous. Con la colaboración de la falla Fray Pere Vives-Bilbao-Maximiliano Thous.

12:00 horas: Homenaje al Maestro Serrano, que tendrá lugar en su monumento en la Avenida del Reino de Valencia.

14:00 horas: Mascletá en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Caballer FX.

15:30 horas: Ofrenda de flores a la Mare de Déu.

OFRENDA – CALLE LA PAZ

15:30 horas: Quatre Carreres

17:10 horas: Benimamet-Burjassot-Beniferri

19:10 horas: Pla del Remei-Gran Vía

20:40 horas: Malvarrosa-Cabañal-Beteró

21:55 horas: Algirós

22:55 horas: Poblats al Sud

OFRENDA – CALLE SAN VICENTE

15:30 horas: Benicalap

16:45 horas: Campanar

18:00 horas: La Roqueta-Arrancapins

19:30 horas: Olivereta

21:15 horas: Zaidia

22:50 horas: Mislata

00.05 horas: Casas Regionales

00:15 horas: Entidades invitadas

00:25 horas: Falla de la Fallera Mayor de Valencia, Carmen Prades Gil, la falla Convento Jerusalén-Matemático Marzal

00:30 horas: Comitiva Oficial delegaciones de Burgos, Murcia, Castellón y Alicante

00:35 horas: Últimas cinco Falleras Mayores de Valencia

00:40 horas: Fallera Mayor de Valencia, Carmen Prades Gil, y su Corte de Honor. Acompañadas por los componentes de JCF y la Banda Municipal de Valencia.