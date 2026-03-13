AEMET prevé un día de nubes bajas y brumas en Barcelona, con ambiente estable y viento suave
Hoy, 13 de marzo de 2026, el cielo de Barcelona lucirá intervalos de nubes bajas en el litoral, mientras que en gran parte de la provincia reinará un ambiente despejado y suave.
El cielo se presentará con intervalos de nubes bajas en el litoral y prelitoral, mientras que en buena parte de la provincia predominará un ambiente poco nuboso. Se esperan brumas y bancos de niebla en la Depresión Central por la mañana. Las temperaturas se mantendrán estables y el viento soplará de forma suave. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.
Previsión del tiempo en Barcelona hoy 13 de marzo
