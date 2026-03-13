El cielo se presentará con intervalos de nubes bajas en el litoral y prelitoral, mientras que en buena parte de la provincia predominará un ambiente poco nuboso. Se esperan brumas y bancos de niebla en la Depresión Central por la mañana. Las temperaturas se mantendrán estables y el viento soplará de forma suave. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 13 de marzo