Ante la convocatoria de unas 150 manifestaciones sobre el «¡No a la guerra!» para este sábado, coincidiendo con la jornada de reflexión electoral en Castilla y León, Eduardo Inda ha recordado cómo en 2004, «más que por los atentados islamistas del 11 de marzo, Zapatero ganó gracias a su utilización bastarda», con «acosos a sedes del PP por toda España, especialmente en Génova 13».

Aquellas elecciones «las tenía perdidas por goleada en todas las encuestas y las acabó ganando». Ahora, estima el director de OKDIARIO, el PSOE quiere repetir estrategia «y hacer lo mismo en Castilla y León».

«A esto en mi pueblo se le llama manipular unas elecciones, predisponer el voto de los ciudadanos», analiza, y lo ilustra así: «Esto es un pucherazo invisible, pero pucherazo al fin y al cabo. Esto es lo que acostumbran a llevar a cabo los Putinejos, los Erdoganes y los Maduros de la vida».

Señala Inda que «gracias a Dios estamos en democracia y ya tuvimos 40 años en los que no podíamos manifestarnos. Pero eso no significa en días especiales como las jornadas de reflexión sea diferente. Sería maravilloso que la Justicia impidiera esas 150 manifestaciones en toda España».

En conclusión, sentencia que «todo esto, que no os engañen, alterará el resultado de las elecciones en Castilla y León».