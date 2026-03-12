Ni táper ni papel film: el truco que nadie cuenta para que las torrijas te aguanten más tiempo en el frigorífico

En la mayoría de hogares, cuando se hacen torrijas, se preparan varias en una tanda. Aprovechar el pan del día anterior y cocinar una buena cantidad forma parte de esta costumbre, especialmente en Semana Santa.

El problema llega después: cómo conservarlas para que sigan jugosas al día siguiente sin que se resequen ni pierdan textura. Ni el papel film ajustado ni el túper hermético son la solución definitiva. No obstante, existe un método sencillo que marca la diferencia. ¿Quieres saber cuál es?

El método más eficaz para conservar las torrijas más allá del papel film o el táper

Cuando se preparan torrijas en cantidad, no basta con pensar en la receta, sino que también hay que prever cómo se van a guardar. Etheria Magazine recomienda una solución que marca la diferencia.

El medio señala que, si sobran, «no es mala opción preparar un almíbar ligero y aromatizarlo con un chorro de ron (u otro licor que te guste)». «Lo echas sobre las torrijas y, aunque no deja de ser azúcar sobre azúcar, así aguantan más blanditas y jugosas en la nevera», añade.

No obstante, es importante tener en cuenta que «la leche se agria relativamente rápido, por lo que no te durarán más de tres o cuatro días aunque estén en la nevera», subraya.

El origen humilde de las torrijas y su vínculo con la Cuaresma

Según explica Pastelería La Mallorquina, se trata de un plato humilde con antecedentes que se remontan hasta la antigua Roma, donde aparece descrito en recetarios clásicos como «aliter dulcia», una preparación en la que se remojaba pan en leche y se freía para endulzarlo con miel.

Con el paso de los siglos, esta base simple evolucionó y se consolidó en la cocina europea y, particularmente, en España, incorporando ingredientes como la canela y el azúcar que hoy caracterizan a las torrijas españolas.

Durante la Edad Media este dulce continuó su desarrollo, y a partir del siglo XIV se documenta la técnica de rebozar el pan en huevo antes de freírlo, lo que acercó su preparación a la que conocemos actualmente.

También fue en ese periodo cuando comenzó a asociarse a la Cuaresma y la Semana Santa, fechas en las que se consumía de forma habitual al coincidir con prácticas de ayuno y con la necesidad de transformar alimentos sencillos en platos nutritivos y sabrosos.

Otros trucos para que las torrijas se mantengan perfectas más tiempo

Existen otras prácticas que pueden marcar la diferencia en su conservación. Éstas son algunas de ellas:

Dejarlas enfriar por completo antes de guardarlas: introducirlas aún templadas en el frigorífico favorece la condensación y puede alterar su textura exterior. Esperar a que estén a temperatura ambiente permite que la humedad se estabilice.

introducirlas aún templadas en el frigorífico favorece la condensación y puede alterar su textura exterior. Esperar a que estén a temperatura ambiente permite que la humedad se estabilice. Colocarlas en una sola capa siempre que sea posible: aunque lo habitual es apilarlas, distribuirlas sin que queden excesivamente presionadas evita que se deformen y que la miga se compacte.

aunque lo habitual es apilarlas, distribuirlas sin que queden excesivamente presionadas evita que se deformen y que la miga se compacte. Consumirlas en un plazo razonable: se trata de un postre casero elaborado con huevo y leche, por lo que, incluso conservado en frío, conviene no prolongar su ingesta más allá de unos pocos días para garantizar su seguridad alimentaria.

Aplicar estas técnicas de conservación permite que las torrijas mantengan su textura tierna y su sabor intacto.