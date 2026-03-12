Giro en la zona azul de Valencia: a partir de hoy va a ser gratis y es por una razón de peso

El estacionamiento en la zona azul de Valencia será gratuito y sin limitación de tiempo hasta las 9 horas del próximo día 20 de marzo. Esta medida se ha empezado a aplicar tras una modificación de la regulación de la Ordenanza Reguladora de Aparcamiento (ORA) aprobada por el Ayuntamiento con motivo de las fiestas falleras.

Estos cambios afectan a las zonas naranjas, que han pasado a ser exclusivas para residentes durante las 24 horas del día, mientras que las zonas verdes mantienen su funcionamiento habitual. El concejal de Movilidad de Valencia, Jesús Carbonell, ha recordado hoy estas modificaciones, recogidas en el Bando de Fallas. Del mismo modo, ha explicado que “el Ayuntamiento reorganiza este servicio para priorizar el estacionamiento de residentes y facilitar la movilidad durante las fiestas”.

En cuanto a la movilidad, el bando determina por dónde se puede aparcar y circular, así como las vías de emergencia que deben permanecer despejadas en los entornos de las celebraciones falleras. La Empresa Municipal de Transportes (EMT) ha reforzado el servicio de autobuses para facilitar los desplazamientos a los distintos actos festivos.

Fallas de Valencia

Con cerca de 800 monumentos falleros y 382 comisiones repartidas por la ciudad, encontrar aparcamiento durante las Fallas puede convertirse en una tarea complicada. Por eso, se han establecido cuatro extensas áreas para estacionar fuera de las zonas con mayor restricción de circulación. Para la llegada de visitantes, el Consistorio instalará una señalización específica en los accesos a la ciudad para indicar cómo llegar a esas zonas de aparcamiento.

También se ha puesto en marcha en la nueva estación de Valencia Sud, un aparcamiento gratuito disuasorio con 536 plazas para que los usuarios puedan acceder a su vehículo y desplazarse hasta el centro de la capital de manera cómoda, rápida y sostenible.