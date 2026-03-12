En 1968 fue uno de los edificios más criticados de España: 58 años después, el tiempo da la razón al arquitecto

El edificio Montreal, construido en 1968, es conocido popularmente como la Pirámide de Alicante. En su momento fue objeto de críticas y burlas, llegando a ser calificado como uno de los edificios más feos de España.

Sin embargo, décadas después, su autor, el arquitecto Alfonso Navarro, ve cómo la obra ha ganado reconocimiento y legitimidad, consolidándose como un referente arquitectónico local y un ejemplo de innovación en su época.

Historia y polémica de la Pirámide de Alicante: un edificio criticado que sorprende

El arquitecto Alfonso Navarro, nacido en Elda en 1942 y formado en Puerto Lumbreras, recibió a los 26 años el encargo de diseñar un edificio residencial que rompiera con los estilos tradicionales de la ciudad.

El promotor buscaba maximizar el número de viviendas. Siguiendo la normativa tradicional, en esa parcela cabrían unas 100 unidades, dejando espacios de jardín alrededor al respetar la separación mínima del límite según la altura.

No obstante, la parcela exigía colocar las torres en el centro, lo que empeoraba la orientación solar, y Navarro quería que las vistas al mar fueran posibles. Así ideó una estrategia distinta. Empezando con poca altura en los bordes y aumentando hacia el centro, cumplía la norma mientras optimizaba el espacio.

Para innovar, inclinó las fachadas, lo que le permitió mantener la separación reglamentaria y, a la vez, duplicar el número de viviendas a 180, pese a una estructura más costosa. Estéticamente cortó el volumen a la mitad para evitar la sensación de pirámide.

La construcción duró dos años, con una estructura apoyada en vigas puente en lugar de pilares directos. La fachada de cristal quedó descartada por presupuesto. Se comercializó como edificio Montreal, aunque Navarro lo llamó La Goteta, en homenaje a la fuente original del terreno.

Alfonso Navarro y la arquitectura innovadora en España de los años 60

La figura de Alfonso Navarro arquitecto es clave para entender la Pirámide de Alicante. Navarro defendía la combinación de estética audaz con soluciones prácticas, anticipándose a movimientos arquitectónicos que hoy se consideran pioneros en España.

La polémica inicial no impidió que el edificio Montreal se consolidara como un ejemplo de innovación urbana y creatividad aplicada al diseño residencial.

La transformación de la percepción pública del edificio polémico en Alicante

A pesar de las críticas iniciales, la Pirámide de Alicante ha visto cómo la opinión pública cambiaba con el tiempo. Lo que antes se consideraba feo y chocante, ahora es percibido como un símbolo arquitectónico de la ciudad.

La obra de Navarro demuestra que los diseños audaces pueden convertirse con los años en distintivo de modernidad y respeto por el entorno urbano, inspirando a nuevas generaciones de arquitectos a explorar formas originales sin perder la funcionalidad.

Otros edificios llamativos de España que sorprenden por su diseño

España cuenta con múltiples construcciones que, al igual que la Pirámide de Alicante, destacan por su originalidad y audacia. Por ejemplo, el Museo Guggenheim de Bilbao fue diseñado por Frank Gehry y es conocido por sus curvas metálicas y su impacto visual.

La Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia es una obra de Santiago Calatrava y Félix Candela que combina futurismo y funcionalidad. Por otro lado, el Edificio Mirador en Madrid, con su estructura de torre interconectada que rompe la tradicional línea de edificios residenciales.