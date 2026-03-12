Nueve años después de la desaparición de Francisca Cadenas en Hornachos (Badajoz) la Guardia Civil ha encontrado sus restos óseos enterrados bajo losetas en el patio de la casa de sus dos vecinos, dos hermanos detenidos inmediatamente después del hallazgo de los restos en la tarde del miércoles.

El hallazgo de los restos óseos tuvo lugar pasadas las 17:00 horas de la tarde de este miércoles y desencadenó la detención inmediata de los dos hermanos, que se encontraban en libertad como investigados. El delegado de Gobierno de Extremadura, José Luis Quintana, informó de que los restos eran «compatibles» con Francisca Cadenas. Finalmente, las autoridades lo han confirmado.

El hallazgo no ha sorprendido a los investigadores de la UCO, que ya habían llamado a declarar como investigados a los dos hermanos de 50 y 55 años. Y es que la vivienda de los detenidos se encuentra dos puertas más allá de la de Francisca Cadenas, en el rango de 30 metros del callejón donde la Guardia Civil había centrado sus pesquisas.

Los agentes se encuentran desde las 09:00 horas inmersos en una operación de registros en las propiedades de los dos sospechosos después de que el martes se negaran a declarar como investigados en el caso de la desaparición de su vecina hace nueve años.

La casa fue inspeccionada hace 9 años

La casa ya había sido inspeccionada, no en profundidad, horas después de la desaparición de Francisca Cadenas en el año 2017. Entonces, los detenidos dieron su permiso a los agentes para entrar en la casa, hechos que la defensa de los arrestados ha utilizado para argumentar que colaboraron con la investigación en su momento.

Noticia en ampliación