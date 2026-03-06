El violador de menores de Liria que en mayo de 2024 confesó hasta ocho agresiones sexuales a niños de su entorno familiar durante varias décadas, ha salido en libertad tras ser detenido de nuevo por la denuncia de una nueva víctima, la novena en su largo listado de agresiones sexuales.

Tras su primera detención en 2024, el presunto violador consiguió salir de prisión de forma provisional. En esta ocasión, el violador ha sido puesto en libertad porque la víctima no se ha presentado para ratificar la denuncia y la Fiscalía no ha pedido prisión para el arrestado.

Miguel H.C. fue detenido este jueves después de que una joven, en esta ocasión mayor de edad, le denunciara hace unos días por un presunto delito de agresión sexual. La Policía le buscó hasta localizarle y pasarle a disposición judicial este viernes ante la plaza número siete de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Llíria que le ha dejado en libertad de nuevo.

El negro historial de un violador confeso

Las agresiones sexuales del violador de menores confeso se remontan a 50 años atrás pero se desconocían hasta que en mayo de 2024 el septuagenario se entregó en el cuartel de la Guardia Civil de Liria y confesó de forma espontánea.

Su relato de agresiones sexuales arranca con la hija de su pareja cuando la niña tenía once años y continúa con más violaciones a una amiga de su nieta, a otra niña de 13 años, la hija de unos amigos que tenía ocho años, a su cuñada a los 14 años, a su hermana de siete años e incluso a un niño de cinco años.

La novena víctima del violador de menores

Detenido y enviado a prisión provisional, el violador de menores confeso quedó en libertad a la espera de juicio. La sección quinta de la Audiencia de Valencia le dejo en libertad provisional con medidas cautelares tras atender el recurso de la defensa del investigado.

El violador de menores alegó entonces que no se daban los requisitos de necesidad y proporcionalidad para decretar la medida cautelar de prisión porque dos de las agresiones que se imputaban estaban prescritas y ponía en duda las denuncias del resto de las víctimas.

Su defensa, recordó que el presunto violador de menores se presentó voluntariamente a declarar a la Guardia Civil y que no tenía medios económicos para huir.

En libertad desde hace meses, la denuncia de esta novena víctima efectuada a principios de semana llevó a la detención de nuevo del violador de menores.

Le arrestaron en el municipio de Casino (Valencia) donde estaba incumpliendo la orden de alejamiento de su entorno. Sin embargo, como la nueva víctima no ha ratificado su denuncia, tal y como exige la ley, el presunto violador de menores ha sido puesto en liberta de nuevo.