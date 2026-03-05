Prisión provisional para el casero que mató y descuartizó a su inquilino español en su apartamento de la ciudad de Saint Denis (Francia). La Fiscalía había pedido que el acusado por el homicidio y profanación del cadáver del joven de 33 años, Dalian Peña, ingresara en la cárcel mientras la Policía Judicial termina la investigación.

Dalian mantenía una buena relación con su casero hasta que este le obligó a cambiarse a un apartamento de menor tamaño que no cumplía con las condiciones mínimas de habitabilidad. El español pidió su regreso a su apartamento anterior o una reforma de la vivienda y al negarse el casero, le denunció ante el Ayuntamiento y los técnicos le dieron la razón al inquilino.

La víctima solicitó una rebaja del alquiler tras la inspección y ante la negativa del casero a ejecutarla o cambiarle de apartamento, dejó de pagarle la mensualidad de enero y de febrero. La noche del 27 de febrero, el casero se plantó en el apartamento de su inquilino español, le mató y comenzó a descuartizar el cadáver.

La tía de la víctima alertó a la Policía

Una tía de Dalian que vive cerca de su apartamento fue a buscarle a su casa tras intentar sin éxito hablar con él desde el día 27 de febrero a pesar de que su coche estaba aparcado junto a su domicilio. El joven, vecino de Tolosa (Guipúzcoa), no abría la puerta y su tía pidió ayuda a policías y a los bomberos.

Al abrir la puerta de la casa de Delian la Policía y los bomberos se encontraron dentro a su casero y un espectáculo horroroso. El asesino había cubierto el suelo del salón con una lona y estaba descuartizando el cuerpo de la víctima.

Un torso en una caja, la cabeza en el baño

El registro del apartamento dio con más restos de la víctima, la Policía encontró un torso humano guardado en una caja de plástico y, más tarde, una cabeza en el baño que coincidía con la descripción física de la víctima.

Aún más terrible, los agentes hallaron carne no identificada en una cacerola. Entre las pruebas recogidas en el lugar del crimen, encontraron un cuchillo de cocina y unas tijeras de podar manchadas de sangre. No había duda de que el casero había descuartizado al español.

El casero confiesa el crimen

El propietario del apartamento fue arrestado de inmediato y confesó durante su detención que había matado al joven español y descuartizado su cuerpo en el apartamento «tras una disputa el 27 de febrero porque no le pagaba el alquiler», el viernes anterior.

Según sus declaraciones, se produjo una pelea con herramientas durante la cual el propietario presuntamente dejó inconsciente al inquilino. «Sin saber qué hacer, el propietario desmembró el cuerpo para transportarlo», confesó a los agentes.

La fiscalía de Bobigny abrió la investigación por «asesinato y profanación de cadáver» y pidió prisión para el casero que había descuartizado al español. El asesino se sometió a un examen forense que no detectó ningún problema mental. Según la prensa francesa, los agentes no descartan que, entre otros motivos, el asesino estuviera practicando actos de canibalismo.