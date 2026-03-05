Triunfó en la TV española y ahora está en el foco del escándalo sentimental del que todos hablan en Italia

La trayectoria de Rocío Muñoz ha estado marcada durante más de una década por su consolidación profesional en Italia, país en el que alcanzó una notoriedad que superó ampliamente la que había tenido en España. Sin embargo, en los últimos meses su nombre ha regresado con fuerza a los titulares no por su carrera artística, sino por el complejo entramado sentimental y judicial que rodea a su relación con el actor italiano Raoul Bova.

El asunto ha trascendido el ámbito de la prensa del corazón para convertirse en uno de los temas más comentados del momento. Conversaciones privadas filtradas, acusaciones de infidelidad y una investigación judicial por un supuesto intento de extorsión han situado a la actriz madrileña y a su ex pareja en el centro de un caso que ha captado la atención de la opinión pública en todo el país.

¿Quién es Rocío Morales?

Nacida en Madrid hace 37 años, Muñoz Morales inició su trayectoria profesional en el mundo del espectáculo como bailarina. Su primera gran oportunidad televisiva llegó con el programa ¡Mira quién baila!, emitido por TVE, donde comenzó a darse a conocer entre el público español. Aquella experiencia supuso un punto de partida que le permitió explorar otras facetas dentro del sector audiovisual.

Su salto definitivo al mercado italiano se produjo en 2012, cuando participó en la película Immaturi: Il Viaggio, dirigida por Paolo Genovese. El proyecto no solo impulsó su popularidad en Italia, sino que marcó también un giro decisivo en su vida.

Desde entonces, la actriz ha desarrollado una intensa actividad profesional en el país transalpino, donde ha trabajado como intérprete, presentadora y colaboradora en distintos formatos televisivos. Uno de los hitos más destacados de esa etapa fue su participación como presentadora del prestigioso Festival de San Remo en 2015, una cita emblemática dentro de la industria cultural de Italia.

Un escándalo internacional

El rodaje de Immaturi: Il Viaggio fue también el escenario donde Muñoz Morales conoció a Raoul Bova, uno de los actores más reconocidos del cine italiano. El intérprete era ya entonces una figura consolidada en la industria cinematográfica, con una carrera internacional en la que había participado en producciones como Under the Tuscan Sun, donde compartió reparto con Diane Lane.

Su relación comenzó en un contexto que no estuvo exento de controversia. En aquel momento, Raoul estaba casado y tenía hijos, mientras que Rocío todavía hablaba con su ex, con el cantante Álex Casademunt, conocido por su participación en Operación Triunfo. Las circunstancias del inicio de la relación generaron ya entonces un notable interés mediático en ambos países.

Con el paso de los años, la pareja logró consolidar una relación estable que se prolongó durante más de una década. Aunque nunca llegaron a contraer matrimonio, su vínculo se afianzó con el nacimiento de sus dos hijas: Luna, actualmente de once años, y Alma, de ocho.

Durante mucho tiempo, la pareja proyectó una imagen de estabilidad familiar que parecía ajena a los habituales sobresaltos del mundo del espectáculo. Sin embargo, esa percepción comenzó a resquebrajarse en el verano de 2025, cuando salieron a la luz unos audios que apuntaban a una supuesta infidelidad del actor con la modelo Martina Ceretti.

Polémica, controversia y mucho ruido

La difusión de esas grabaciones marcó el inicio de un episodio que ha mantenido durante meses la atención de la prensa italiana. Según diversas informaciones publicadas en medios del país, las conversaciones privadas revelarían una relación entre Bova y Ceretti, lo que habría provocado una profunda crisis en la pareja.

Rocío Muñoz optó entonces por guardar silencio público, una decisión que, según explicó posteriormente, estaba motivada por su deseo de proteger a sus hijas de la exposición mediática. En declaraciones concedidas a Vanity Fair, la actriz describió la situación como un episodio «grotesco» y ajeno a su forma de entender la vida en pareja.

Durante esa entrevista también recordó que su relación con Raoul Bova había atravesado momentos difíciles a lo largo de sus catorce años de convivencia, algo que consideraba normal en cualquier relación estable. Sin embargo, afirmó que nunca había imaginado que la situación desembocaría en un conflicto de semejante dimensión.

Última hora sobre el caso

El episodio adquirió un nuevo giro durante la pasada Navidad, cuando la actriz fue fotografiada en Madrid junto al ex piloto italiano Andrea Iannone. En ese momento, el deportista mantenía públicamente una relación con la cantante Elodie, lo que alimentó nuevas especulaciones en la prensa italiana.

La situación se intensificó cuando la periodista italiana Deianira Marzano reveló la existencia de una conversación privada entre Iannone y la cantante marcada por un fuerte enfrentamiento. Aquella información reforzó la hipótesis de que la relación entre Rocío y el ex piloto podría haber tenido un papel en la ruptura definitiva con Bova.

En medio de todo esto, el caso ha adquirido una dimensión aún más delicada al conocerse que los audios filtrados habrían sido utilizados en un supuesto intento de chantaje. La difusión de esas conversaciones privadas habría sido el punto de partida de una presunta extorsión digital que actualmente está siendo investigada por la Fiscalía de Roma. Ahora sólo queda esperar para ver cuál es el resultado final.