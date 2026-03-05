La Fiscalía pide 10 años y medio de prisión para Rafa Mir por una presunta violación

La Fiscalía ha pedido 10 años y medio de cárcel para Rafa Mir por un presunto delito de violación, agresión sexual y lesiones contra una mujer en septiembre de 2024. El delantero del Elche se expone a dicha pena por unos hechos supuestamente cometidos cuando aún era jugador del Valencia. En un caso separado, el murciano fue el acusado el pasado domingo por Omar El Hilali, futbolista del Espanyol, de una frase racista en pleno partido de Liga.

Según adelanta Las Provincias, el Ministerio Fiscal solicita «concretamente nueve por el delito de agresión sexual agravada con acceso carnal y otros 18 meses de cárcel por el delito de lesiones». Rafa Mir, presuntamente, introdujo los dedos a la víctima sin su consentimiento en dos momentos diferentes. Además de la pena de prisión, el jugador no podría acercarse a menos de 500 metros de la joven de 21 años durante 13 años.

La Fiscalía «también solicita como medida otros siete años de libertad vigilada y la inhabilitación especial para ejercer cualquier actividad, remunerada o no, que conlleve contacto con menores por un tiempo de ocho años». Según el medio citado, la indemnización que debería abonar Rafa Mir a la víctima en concepto de responsabilidad civil por las lesiones y daños morales causados ascendería a 64.000 euros.

Rafa Mir y la presunta frase racista

Los hechos tuvieron lugar en septiembre de 2024 y Rafa Mir fue detenido el día 3 de ese mes por un presunto delito de agresión sexual. En octubre de 2025 fue procesado y el día 13 de ese mes el murciano se acogía a su derecho de no declarar. Estoy muy tranquilo. Estamos en un proceso judicial y lleva sus tiempos. Estamos esperando el escrito de acusación y con muchas ganas de ir al juicio», afirmó recientemente en una entrevista concedida al As. Esta petición de la Fiscalía abre un capítulo clave en su caso.