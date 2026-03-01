Activado el protocolo antirracista en Liga: El Hilali denuncia que Rafa Mir le dijo «viniste en patera»

El árbitro Galech Apezteguía aplicó el protocolo antirracista durante el encuentro de Liga entre Elche y Espanyol por un supuesto insulto de Rafa Mir a Omar El Hilali. El futbolista español del Elche habría supuestamente insultado de forma racista al jugador marroquí del Espanyol, motivo por el que se paró este partido durante unos minutos.

Como ya ocurriera en el caso reciente de Vinicius en Lisboa con Prestianni, el árbitro de este encuentro hizo el gesto que explica que se activa el protocolo antirracista. El colegiado hizo el gesto con el que se denuncian estos comportamientos racistas en un partido: hacer una ‘X’, es decir, cruzar los brazos.

El suceso ocurrió en el minuto 78 de un duelo que en ese momento iba ganando por 1-2 el Espanyol y que terminó 2-2 porque, unos minutos después, precisamente Rafa Mir anotó un gol de penalti que hizo que el encuentro terminara en empate. El delantero del Elche protagonizó este supuesto episodio racista.

Lo que hizo el árbitro Galech Apezteguía fue activar el protocolo antirracista, dirigirse a la zona de banquillos y hablar con el delegado de campo. Tras minutos en los que ese protocolo funcionó -hablar con entrenadores, con los jugadores, decir el mensaje por megafonía-, el balón se puso en juego sin que hubiera ningún tipo de sanción para Rafa Mir, acusado por El Hilali de decirle insultos racistas.

Según figura en el acta, El Hilali comunicó al árbitro que Rafa Mir le dijo «viniste en patera», aunque el colegiado explica que «no pudo ser escuchado por ninguno de los compoenntes del equipo arbitral».

No hubo dudas de que el juego se paró por un caso de racismo porque eso fue lo que hizo el árbitro, hacer el gesto sobre ello. Fue más o menos, aunque con menos polémica, que lo que ocurrió en el Benfica – Real Madrid de Champions con Prestianni y Vinicius. Como pasó ya en ese encuentro en Lisboa, la acción en cuestión acabó sin ningún tipo de sanción y simplemente aplicándose el protocolo antirracista.