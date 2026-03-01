Se suspende el Sporting de Gijón–Leganés por la emergencia médica de un aficionado en la grada

El partido de Segunda División entre el Sporting de Gijón y el Leganés se ha suspendido después de que un aficionado haya tenido que recibir atención médica en los pasillos del estadio. En el minuto 3 del partido, nada más comenzar, se paraba el juego para que los servicios médicos atendiesen una incidencia médica en las gradasdel estadio. Aunque no hay confirmación oficial, todo apunta a que el aficionado ha fallecido, lo que ha llevado a la suspensión del encuentro.

«Lamentamos informar de que el partido ha sido suspendido por una emergencia médica. En estos momentos, la prioridad es la seguridad de todos los asistentes. Rogamos calma y colaboración a la hora de abandonar las gradas del estadio», señalaba el Sporting de Gijón en un comunicado.

Por su parte, el Leganés también se pronunciaba, al informar de la suspensión del partido ante el Sporting y lanzaba un mensaje de ánimo al aficionado que ha sufrido esta emergencia médica. «El partido queda suspendido. Desde el club mandamos todo nuestro apoyo a la persona que ha tenido que ser atendida en la grada».