Nueva vergüenza con el VAR: el semiautomático vuelve a fallar en el Zaragoza – Burgos de Segunda División

El fuera de juego semiautomático ha vuelto a fallar. El sistema SAOT que permite a los árbitros comprobar con mayor precisión y de forma casi inmediata si un futbolista está en fuera de juego o no, ha vuelto a sufrir fallos durante el Zaragoza–Burgos. Fue tras un gol del conjunto visitante en el minuto 94 que no subió al marcador al ser anulado en el campo. Se revisó y, en ese momento, el sistema falló, teniendo que tirarse líneas a la vieja usanza, demorando demasiado la revisión. Terminaron confirmando que había fuera de juego.

Este falló no tuvo incidencia, por tanto, en el resultado, que acabó con triunfo del Burgos por 0-1. Un gol que hunde al Zaragoza en el pozo y le acerca a descender a Primera Federación tras coquetear en varias ocasiones con el descenso. Parece que este año será el definitivo para un club histórico que, como no podía ser de otra forma, tiene a toda la afición pidiéndole cuentas a la directiva. De hecho, tuvieron que ser evacuados del palco por riesgo de invasión.

El segundo gol del Burgos lo detonó todo. El árbitro lo anuló, pero la larga revisión prolongó las protestas en la grada. Una revisión que se alargó más de lo normal por un nuevo fallo del sistema. Apenas tres semanas después de fallar en el Atlético-Barcelona de Copa del Rey, vuelve a fallar en un partido de Segunda División, provocando una revisión infinita desde la sala VOR de Las Rozas.

Comunicado del CTA

Con respecto a la jugada del gol anulado en campo por fuera de juego previo del Burgos en el minuto 94, el equipo VAR llevó a cabo el análisis de la misma con el sistema de fuera de juego semiautomático SAOT.

En el transcurso de dicho análisis se detectó un fallo en la modelización de los esqueletos de jugadores, informado por el operador SAOT tras 2 minutos y 20 segundos de chequeo.

Siguiendo el protocolo establecido, el equipo VAR procedió a trazar líneas de fuera de juego manuales, a través de las cuales confirmaron la posicion de fuera de juego del delantero del Burgos.

Por este motivo, el proceso de peritación de la jugada se extendió más de lo normal en el tiempo e hizo que no fuese posible lanzar la recreación habitual a producción televisiva.