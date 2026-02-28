Jaime Anglada, Medalla de Oro de Baleares 2026, agradece al personal sanitario que le salvó la vida

El cantante Jaime Anglada, distinguido con la Medalla de Oro de Baleares 2026, ha agradecido públicamente la labor del personal sanitario que le atendió tras el grave accidente de tráfico que sufrió el pasado año, asegurando que le «salvaron la vida» junto al apoyo incondicional de su familia y amigos, durante el acto institucional del Govern celebrado en la Llotja de Palma con motivo del Día de Baleares.

El reconocimiento a Jaime Anglada se ha producido en el marco de una ceremonia presidida por la presidenta del Govern, quien ha resaltado el carácter «hospitalario» del archipiélago, aunque ha advertido de que Baleares afronta un patrón de crecimiento poblacional «insostenible» para el territorio, los servicios públicos y la identidad propia de las islas.

En su discurso institucional, la presidenta ha reflexionado sobre los 43 años de Baleares como comunidad autónoma, destacando la transformación experimentada desde su apertura al mundo y el impulso de su dinamismo económico. También ha subrayado la evolución del modelo turístico, que ha pasado del concepto de «crecimiento» al de «contención, sostenibilidad y transformación”» defendiendo que las islas lideran el turismo del siglo XXI.

Asimismo, ha incidido en que la población balear se ha duplicado en estas décadas, un desafío que el Govern asume como prioritario. Pese a los cambios, ha remarcado que hay elementos que permanecen intactos, como el carácter y la idiosincrasia del pueblo balear, fruto de su historia y sus raíces.

En el ámbito económico, la presidenta ha puesto en valor que Baleares es líder en número de autónomos en España y ha destacado los avances logrados a través del diálogo social, como la mayor subida salarial media por convenio del país el pasado año. También ha mencionado acuerdos estratégicos como el Pacto por la Salud, el Pacto por la Sostenibilidad Económica, Social y Ambiental y el Plan de Conservación Marina.

En materia de vivienda, ha defendido la seguridad jurídica y la protección de la propiedad privada, al tiempo que ha asegurado que el Ejecutivo trabaja para impulsar vivienda asequible. En este sentido, ha anunciado que este año se iniciará la construcción de un millar de viviendas públicas destinadas a familias y jóvenes.

La educación y la cultura también han tenido protagonismo en el acto. La presidenta ha destacado los nuevos currículums educativos, con más contenido y conocimientos, así como las becas de excelencia para estudiar en el extranjero. Además, ha reivindicado el catalán como una lengua que debe preservarse desde la convivencia natural con el castellano.

Durante la ceremonia también se ha recordado el centenario de la muerte de Joan Alcover, autor de ‘La Balanguera’, himno de Mallorca, y se ha lanzado una crítica a la propuesta de financiación del Gobierno central, al considerar que no atiende adecuadamente la realidad demográfica y económica del archipiélago.

Uno de los momentos más emotivos del acto ha sido la intervención de Jaime Anglada, quien ha agradecido expresamente la atención recibida en el Hospital Universitario Son Espases, así como la rápida actuación del 112, el 061 y el Hospital Sant Joan de Déu tras su accidente. El cantante ha asegurado que la profesionalidad y humanidad del personal sanitario fueron determinantes en su recuperación.

Visiblemente emocionado, el artista ha subrayado que la Medalla de Oro de Baleares 2026 no solo reconoce su trayectoria musical, sino también la segunda oportunidad que la vida le ha brindado. «Me han salvado la vida», ha afirmado, destacando que junto al trabajo de los sanitarios también fue esencial “el amor de mi gente, mis amigos y mi familia” en el proceso de recuperación.

Por último, la presidenta ha ensalzado a los galardonados este año, entre los que se encuentran el cantante Jaume Anglada -Medalla de Oro de Baleares- la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Baleares, Llevant en Marxa, Eugeni Aguiló -de manera póstuma-, Albert Torres, Margalida Jordà, Banca March, Joan Oliver, Estella Matutes, la Asociación de Criadores del Podenco Ibicenco de Ibiza y Formentera, Juan Bautista, la Federación de Fútbol de Baleares, Laura Pons, Esperança Cladera, Maria Teresa Llull y Miquel Bordoy -todos ellos reconocidos con el Premio Ramon Llull-.