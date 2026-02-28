Mallorca inaugura dos rocódromos pioneros en Palma con el campeón mundial y récord nacional Erik Noya presente en el polideportivo Sant Ferran.

Uno es de velocidad y otro de dificultad, los primeros homologados de carácter permanente, destinados a la competición autonómica, nacional e internacional.

El Consell de Mallorca amplía así la oferta de práctica en estas modalidades, actualmente muy limitadas en la isla y acotadas al ámbito privado, y poder, así, disponer de instalaciones públicas únicas, habilitadas para la competición y encuentros nacionales.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; el vicepresidente segundo y conseller de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard; el director insular de Deportes, Toni Prats; el director del proyecto arquitectónico, Daniel Ariño; el deportista de élite español campeón de Europa y subcampeón del mundo de velocidad, Erik Noya; y el presidente de la Federació Balear de Muntanya i Escalada (FBME), Xisco Fanals, han inaugurado las dos instalaciones hoy en Sant Ferran.

Ha sido un acto que ha contado con una exhibición en los dos muros, una con el deportista de élite y otra con una decena de jóvenes escaladores mallorquines del grupo de tecnificación de escalada FBME en las modalidades de bloque y dificultad.

Llorenç Galmés ha destacado que «el Consell de Mallorca hace una apuesta por la escalada como deporte local, y con esta instalación abre las puertas a la competición en Mallorca en este deporte, que actualmente tiene un déficit de instalaciones». Además, el presidente ha valorado que «se trata de unos equipamientos únicos con diferentes grados de dificultad y destinada a escaladores experimentados».

El vicepresidente Bestard, por su parte, ha remarcado que «podemos afirmar con orgullo que es la primera instalación homologada en Mallorca por su altura, y la segunda en España pública y en esta tipología técnica, junto con una en Estepona». Y ha añadido que «el Consell hace una apuesta por este deporte que crece en afición y la muestra de ello son los 118 clubes de montaña y escalada qye ya hay en Mallorca».

El director arquitectónico del proyecto, Daniel Ariño, también ha intervenido destacando que «la orientación de los dos rocódromos, uno de dificultad de 15 metros de altura y 7 metros de desplome y otro de velocidad de 15 metros de altura y 5 grados de inclinación, se ha diseñado de tal manera que se pueden usar y visualizar ambas paredes simultáneamente, sin interferir entre ellas desde la posición central».

La inauguración se ha completado con una clase magistral del deportista Erik Noya y con una jornada de puertas abiertas. Actualmente, en Mallorca hay un centenar de clubes de escalada federados, que compiten fuera de la isla. Parte de ellos han estado presentes hoy en la presentación, entre ellos una decena de escaladores de entre 16 y 18 años con palmarés, que usarán los rocódromos de ahora en adelante. De hecho, desde el mes de marzo y hasta junio, todos los clubes mallorquines podrán sol·licitar el uso de los Nuevos rocódromos de manera gratuïta para probarlos.

Erik Noya imparte una clase magistral

El escalador de velocidad de la Selección Nacional Española, Erik Noya Cardona, ha asistido al acto como abanderado de la inauguración.

Noya ganó una medalla de plata en los campeonatos mundiales de 2021 y 2025, respectivamente, y una medalla de bronce en el Campeonato Europeo de 2024, ambas en la prueba de velocidad, disciplina que fue olímpica en solitario por primera vez en París 2024, en cambio las modalidades de bloque y dificultad continúan unidas y compitiendo aparte.

Erik Noya ha participado en la presentación del acto mediante una exhibición y ha promovido una clase magistral entre deportistas mallorquines asistentes. Noya ha destacado que «el espíritu de camaradería que reina en la escalada es único, y de hecho es común ver a los rivales antes de una prueba de bloque o dificultad, debatir cuál es el mejor camino hasta la cumbre».